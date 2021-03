WHO: Počet nových prípadov koronavírusu v Európe znova stúpa

Kodaň 4. marca (TASR) - Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Európe začal po šiestich týždňoch klesajúceho trendu opäť narastať. Oznámila to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informovala agentúra AFP.



"Minulý týždeň počet prípadov nákazy koronavírusom v Európe stúpol o deväť percent a prekročil tak jeden milión. Je to koniec sľubného, šesť týždňov trvajúceho znižovania počtu novonakazených. Nárast nových prípadov hlási viac ako polovica krajín nášho regiónu," povedal na tlačovej konferencii v Kodani šéf európskej pobočky WHO Hans Kluge.



"Opätovný nárast evidujeme v strednej a východnej Európe. Počet nových prípadov stúpa i v niekoľkých západoeurópskych krajinách, kde je miera nákazy už teraz vysoká," spresnil Kluge. V tejto súvislosti vyzval na rozšírenie očkovania.



Z 53 krajín európskeho regiónu WHO sa očkovacie kampane spustili v 45, pripomína AFP. Prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu bolo v EÚ zaočkovaných 5,4 percenta ľudí, dve dávky dostalo 2,6 percenta obyvateľov, vyplýva z údajov AFP, ktoré vychádzajú z oficiálnych štatistík jednotlivých krajín.