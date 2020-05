WHO: Tabakový priemysel sa stále viac zameriava na mladistvých

Ženeva 29. mája (TASR) - Tabakový priemysel sa čoraz viac svojou marketingovou taktikou zameriava na mladistvých. Jeho cieľom je nahradiť osem miliónov konzumentov tabaku, ktorí každoročne zomrú v dôsledku užívania tabakových výrobkov. Pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa bez tabaku (31. mája) Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informovala v piatok agentúra DPA.



Tabakový priemysel investuje každý rok do reklamy 8,1 miliardy eur. Podľa WHO táto sféra využila na umiestňovanie reklamy dokonca aj koronavírusovú krízu. Firmy totiž zadarmo ponúkali ochranné rúška so svojím logom, uviedla WHO.



"Tabakové firmy sa stále silnejšie zameriavajú na sociálne médiá," povedal pre DPA Rüdiger Krech, riaditeľ WHO pre oblasť podpory zdravia. "Takisto vieme, že finančne podporujú influencerov, aby robili reklamu na tabak," dodal. Tabakový priemysel sa na mladých ľudí zameriava aj čo sa týka predaja elektronických cigariet. "Príchuťami ako vanilková zmrzlina či gumené medvedíky prilákajú mladých ľudí, a nie tvrdých fajčiarov," poznamenal.



Na celom svete užíva podľa údajov WHO tabakové výrobky približne 12 percent mladistvých vo veku 13-15 rokov - ide o 44 miliónov detí. Počet fajčiarov predstavuje celosvetovo pritom celkovo zhruba 1,3 miliardy. Za tabakové výrobky sa považujú cigarety a cigary, ale aj vodné fajky, šnupavý či žuvací tabak.



WHO vyvinula pre mladých ľudí vo veku 13-17 rokov virtuálne nástroje, ktoré im majú pomôcť rozpoznať marketingové stratégie tabakového priemyslu. Ich súčasťou je hra, v ktorej sa deti sami ocitnú v role tabakového priemyslu, čo ich má naučiť, ako ich táto oblasť manipuluje a nabáda konzumovať potenciálne smrtiace produkty.



WHO navyše na videoplatforme TikTok spustila tanečnú výzvu - používatelia majú zverejňovať videá, na ktorých tancom symbolicky ukazujú, ako sa vyhýbajú tabakovým produktom a varujú pred ich nebezpečenstvom aj ostatných.



WHO požaduje zákaz reklamy na tabakové výrobky na sociálnych sieťach či prostredníctvom influencerov, ako aj zákaz ich zverejňovania v televíznom vysielaní a na streamovacích platformách.