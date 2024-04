Wia Slovakia plánuje zriadenie prevádzky na výrobu hnacích hriadeľov

Bratislava 4. apríla (TASR) - Kórejská spoločnosť Wia Slovakia plánuje v Dolnom Hričove pri Žiline zriadenie prevádzky na výrobu hnacích hriadeľov pre elektromobily. Súčasťou projektu má byť aj technologické centrum na vývoj ďalších prototypov hnacích hriadeľov. Investícia za viac ako 58 miliónov eur má do roku 2029 priniesť 231 pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.



Firma, ktorá je dcérskou spoločnosťou kórejskej Hyundai Wia Corporation, plánuje vynaložiť na dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení, na dlhodobý nehmotný majetok vo forme licencií a na nájom budov 58,23 milióna eur. Na tento projekt by mohla dostať štátnu investičnú pomoc 6,36 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov.



Materská spoločnosť Hyundai Wia Corporation je výrobcom automobilových súčiastok a strojových zariadení. V oblasti automobilových súčiastok sa zameriava na výrobu a vývoj motorov, modulov, systémov pohonu všetkých kolies či hnacích hriadeľov. Jej najväčšími akcionármi boli koncom roka 2021 Hyundai Motor Company s 25,35 % a spoločnosť KIA Corporation s 13,44 % akcií. Viac ako 56 % akcií bolo voľne obchodovateľných.



Wia Slovakia vznikla v apríli 2023 a je prvou právnickou osobou skupiny Hyundai Wia Corporation, ktorá bude prevádzkovať výrobný závod skupiny v EÚ.