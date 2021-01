Wien Energie investovala do solárnej energie 21 miliónov eur

Viedeň 10. januára (TASR) - Rakúska spoločnosť Wien Energie vlani investovala do rozvoja fotovoltaiku 21 miliónov eur a zvýšila inštalovanú kapacitu na 26 megawattow (MW). Celkovo firma prevádzkuje viac než 260 solárnych zariadení a zásobuje 25.000 domácností 60 MW energie. "V nasledujúcich 10 rokoch chceme súčasný výkon zvýšiť desaťnásobne," povedal riaditeľ firmy Michael Strebl pre agentúru APA.



Viac než 80 % plochy solárnych panelov sa nachádza na strechách budov, no samotné strechy v budúcnosti nebudú stačiť. "So strešnými zariadeniami samotnými nesplníme klimatické ciele. Stavili sme preto na ekologicky prijateľné zariadenia na voľných plochách," dodal Strebl.



Wien Energie preto na jeseň minulého roka začal s výstavbou solárneho projektu v 22. viedenskom okrese. V areáli bývalého šrotoviska vznikne solárna elektráreň na ploche rovnajúcej sa v prepočte 15 futbalovým ihriskám. Má ísť o najväčšiu solárnu elektráreň v Rakúsku, ktorej prvá časť s výkonom 6 MW sa k rozvodnej sieti pripojila už koncom roka. Celá elektráreň má byť pripojená už na jar 2021. V plnej prevádzke bude zariadenie s výkonom 11,5 MW zásobovať zhruba 5200 domácností.



Do roka 2030 chce Wien Energie dosiahnuť inštalovanú kapacitu 600 MW, ktorá postačí pre 250.000 domácností. Do projektu spoločnosť investuje celkovo zhruba 500 miliónov eur.