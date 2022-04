Wiezik: EP sleduje stíhanie Slovákov zapojených do podvodov

Brusel 1. apríla (TASR) - Slovensko má pre podvody s eurofondmi v oblasti agrorezortu veľmi zlú povesť v EÚ, a preto treba oceniť snahy novej vlády ubezpečiť euroinštitúcie, že k takýmto podvodom už nebude dochádzať. Uviedol pre TASR slovenský europoslanec Michal Wiezik (PS) po štvrtkovej schôdzi Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) zameranej na platby agrodotácií na Slovensku a riešenie podvodných káuz minulej vlády.



Na schôdzi zameranej na "dosledovanie možného zneužívania fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku" sa okrem europoslancov zúčastnila aj zástupkyňa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre poľnohospodárstvo Christina Borchmannová. Kroky slovenskej strany obhajovali minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss.



Wiezik, ktorý je jediným slovenským europoslancom vo výbore CONT, za dobrú správu považuje, že nastal posun v oblasti platieb pre slovenských poľnohospodárov. Tieto platby boli EK pozastavené práve pre podozrenia z podvodov a bola na ne uvalená paušálna korekcia vo výše 25 %, čiže v prípade platieb by štvrtinu musel pokryť štátny rozpočet. Ministerstvo tieto platby nevyplácalo, čo eurokomisia podľa Wiezika vnímala ako "dobrý rok pre ochranu európskych peňazí".



"Dobrá správa je, že od 1. apríla tieto platby budú spustené. S tým, že tie 25-percentné korekcie budú nahradené konkrétne vyrátanou chybovosťou, ktorú vyrátalo ministerstvo pôdohospodárstva na základe konkrétnych prípadov," opísal situáciu europoslanec. A spresnil, že chybovosť, ku ktorej sa dopracovala slovenská strana, bude musieť byť vyplácaná z domáceho rozpočtu, potom ako jej výšku odobrí aj Európska komisia cez svoje kontrolné mechanizmy.



Počas štvrtkovej rozpravy viacerí europoslanci mali otázky na ministra Vlčana týkajúce sa stíhania páchateľov podvodov s agrodotáciami z minulej vlády.



Wiezik v tejto súvislosti zdôraznil, že europarlament a inštitúcie EÚ pozorne sledujú prebiehajúce trestné stíhanie, lebo ide o "strašný obraz", ktorý Slovensko zanechalo v EÚ, keď miera prepojenia štátnej správy na mafiánske skupiny bola "enormná".



"Myslím si, že tu treba priznať kredit súčasnej vláde, ministrovi Vlčanovi a jeho predchodcovi, že metodicky pristúpili k náprave. Ale ten tieň pochybnosti zostáva. Slovensko sa ukázalo ako mafiánsky štát, ktorý bol 'pricucnutý' na tieto dotácie. Tie by mali v prvom rade podporovať malých farmárov, ale boli zneužívané vo veľkých objemoch. Hovorí sa úplatkoch rádovo v desiatkach miliónov eur," vysvetlil Wiezik.



Poslanec zároveň tvrdí, že je dobré, že sa prišlo na vinníkov podvodných schém, otázne však zostáva, či nejde iba "špičku ľadovca" a či tieto schémy nesiahali oveľa hlbšie do bývalého vládnuceho systému. "Dúfam, že potrestanie vinníkov bude dôsledné a optimálne by bolo, keby tie peniaze, ktoré unikli zo systému cez ich ruky, sa naspäť do systému aj vrátili," odkázal Wiezik.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)