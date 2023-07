Wiezik: Normy EP na zníženie znečistenia dbajú na prírodu i priemysel

Brusel/Štrasburg 12. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok prijal pozíciu na rokovania s Radou EÚ o pravidlách na zníženie znečistenia a riadenie veľkých agropriemyselných zariadení v rámci ekologického prechodu. Slovenský europoslanec Michal Wiezik (PS), tieňový spravodajca k tejto téme, v stredu pre TASR uviedol, že je to dohoda "o rovnováhe" medzi ochranou prírody a záujmami priemyslu.



Za pozíciu EP k smernici o priemyselných emisiách (IED) a smernici o skládkach odpadu zahlasovalo 396 poslancov, 102 bolo proti a 131 sa hlasovania zdržalo. Pokiaľ ide o nariadenie o portáli priemyselných emisií, poslanci prijali svoj mandát 563 hlasmi za, 51 proti a 18 sa zdržalo hlasovania. Parlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou EÚ o konečnej podobe legislatívy.



Poslanci podporili návrh Európskej komisie rozšíriť IED na zariadenia v ťažobnom priemysle (bane) a veľké zariadenia na výrobu batérií (okrem tých, ktoré montujú batériové moduly a súpravy batérií). Smernica ich zaväzuje znižovať znečistenie ovzdušia, vody a pôdy.



Pokiaľ ide o chov hospodárskych zvierat, poslanci hlasovali za zachovanie súčasných pravidiel a zahrnutie chovov ošípaných s viac ako 2000 miestami na produkciu ošípaných (viac ako 30 kilogramov) alebo s viac ako 750 miestami pre prasnice, a hydinových fariem s viac ako 40.000 miestami pre hydinu, ako aj farmy s viac ako 750 chovnými jednotkami. Parlament odmietol rozšíriť pravidlá na poľnohospodárske podniky s chovom dobytka, ako to navrhla eurokomisia.



Komisia pôvodne navrhla prahovú hodnotu 150 chovných jednotiek pre všetky hospodárske zvieratá.



Poslanci hlasovali aj za zvýšenie transparentnosti a verejnej účasti v súvislosti s udeľovaním licencií, prevádzkou a kontrolou regulovaných zariadení. Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok by sa mal zmeniť na portál EÚ o priemyselných emisiách, kde by občania mali prístup k údajom o všetkých povoleniach EÚ a miestnych znečisťujúcich činnostiach.



Wiezik ako tieňový spravodajca liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) uviedol, že aj napriek zložitým rokovaniam, v ktorých sa osobne angažoval, sa podarilo nájsť rovnováhu medzi ochranou zdravia a životného prostredia a nárokmi, ktoré kladieme na európsky priemysel.



"Zdôraznili sme cezhraničný charakter opatrení s dôrazom na zaobchádzanie s vodou v rámci priemyselného využitia, posilnili sme potrebu efektívneho využívania zdrojov, materiálov a energií s cieľom znížiť celkové emisie. Vytvorili sme predpoklad na jednoduchší prístup verejnosti k spravodlivosti pre príklady, keď k poškodeniu zdravia došlo v dôsledku porušenia podmienok povolenia na prevádzku podniku," uviedol Wiezik.



Jedinou otvorenou oblasťou podľa neho zostalo rozšírenie smernice na intenzívne veľkochovy hovädzieho dobytka, kde hlasovanie v pléne EP oslabilo ambicióznejšie ciele. Vyjadril nádej, že nakoniec europarlament vo svojej záverečnej pozícii schváli rozšírenie smernice a presun zodpovednosti pri znižovaní znečistenia nezostane výhradne na korporátnej úrovni.



Podľa jeho slov prijatím ambicióznej smernice o priemyselných emisiách EÚ napĺňa ciele, ktoré si stanovila pre Európsku zelenú dohodu.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)