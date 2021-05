Wiezik: Pravidlá pre rastlinné alternatívy sa v EÚ nebudú sprísňovať

Brusel 27. mája (TASR) - Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Wiezik (Spolu) vo štvrtok privítal odmietnutie dodatku 171 v rámci trialógových rokovaní medzi EP, Európskou komisiou a Radou EÚ v rámci rozhodnutia, ktoré uznáva potrebu vyhnúť sa ďalším obmedzeniam pre rastlinné alternatívy mliečnych výrobkov na trhu EÚ.



Slovenský europoslanec pripomenul, že už dnes takéto produkty podliehajú prísnej legislatíve a darmo by spotrebitelia na nich hľadali nápisy typu "sójové mlieko" či "mandľový jogurt". Upozornil, že najnovšie ambície mali zámer obmedzovať aj typ obalu či fotografie na týchto produktoch.



"Takýto návrh by oklieštil nielen právo európskych spotrebiteľov na informácie, napríklad o uhlíkovej stope potravín, ale aj vážne znevýhodnil výrobcov rastlinných alternatív k mliečnym výrobkom, ktorých je aj na Slovensku stále viac," opísal situáciu.



Vyjadril zároveň radosť, že okrem iného aj vďaka spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) sa podarilo vytvoriť tlak na relevantné inštitúcie a uvedený dodatok bol v rokovaní inštitúcií EÚ úspešne stiahnutý.



Wiezik bol jediný zo 14 slovenských europoslancov, ktorý sa tejto téme aktívne venoval a podpísal sa aj pod skupinový list 34 europoslancov z rôznych politických frakcií, ktorý európski zákonodarcovia adresovali eurokomisárovi pre poľnohospodárstvo Januszovi Wojciechowskemu a portugalskej ministerke poľnohospodárstva Marii do Céu Antunesovej, ktorej krajina zaisťuje polročné predsedníctvo v Rade EÚ.



Europoslanci v tomto liste spoločne deklarovali, že nie je potrebné obmedzovať označovanie rastlinných produktov nad rámec už existujúcich reštrikcií a žiadali o jasné odmietnutie dodatku.



Zástancovia tohto návrhu argumentovali, že veľa spotrebiteľov kupuje rastlinné potraviny omylom, pretože si myslia, že kupujú mliečny výrobok, čo však podľa jeho odporcov nie je pravda, lebo ľudia si udržateľnejšiu alternatívu vyberajú cielene - pre svoje zdravie, ochranu zvierat či záchranu planéty.



