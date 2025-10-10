< sekcia Ekonomika
Wifo: Ceny potravín v Rakúsku v roku 2026 vzrastú o 3,2 %
Rast cien potravín od júna opäť výraznejšie prispieva k celkovej inflácii, uviedol ekonóm Wifo Josef Baumgartner. Za týmto vývojom podľa neho stoja predovšetkým tri dôvody.
Autor TASR
Viedeň 10. októbra (TASR) - Ceny potravín vrátane alkoholu a tabaku v Rakúsku v budúcom roku pravdepodobne vzrastú o 3,2 %, oznámil v piatok Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (Wifo). V tomto roku sa ceny potravín podľa jeho analýzy zvýšia v priemere o 3,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rast cien potravín od júna opäť výraznejšie prispieva k celkovej inflácii, uviedol ekonóm Wifo Josef Baumgartner. Za týmto vývojom podľa neho stoja predovšetkým tri dôvody. V prípade čerstvej zeleniny a ovocia bol sezónny pokles cien v dôsledku horšej úrody slabší. Nízka ponuka v lacnom segmente mäsa viedla k výraznejšiemu rastu cien, čo odráža pokles dovozu z Maďarska a Slovenska v dôsledku ochorenia slintačka a krívačka. Ďalší výrazný nárast cien spôsobila slabá úroda olív, najmä v Španielsku, ako aj kávy, kakaa a pomarančov, respektíve koncentrátu pomarančovej šťavy, dovážaných zo zámoria.
Ekonómovia Wifo očakávajú, že celková inflácia v roku 2025 dosiahne v priemere 3,5 % a v roku 2026 klesne na 2,4 %.
