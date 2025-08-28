< sekcia Ekonomika
WIFO: EÚ by mala v colnom spore s USA vystupovať agresívnejšie
Americký prezident Donald Trump „zrejme rozumie len jazyku sily“, povedal ekonóm v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Österreich 1 (Ö1)
Autor TASR
Viedeň 28. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) musí v obchodnom spore s USA vystupovať agresívnejšie a v prípade potreby dočasne akceptovať aj vyššie clá, aby dosiahla lepšiu dohodu, vyhlásil vo štvrtok Gabriel Felbermayr, riaditeľ Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (Wifo). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Americký prezident Donald Trump „zrejme rozumie len jazyku sily“, povedal ekonóm v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Österreich 1 (Ö1). Najnovšiu obchodnú dohodu medzi Trumpom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou by podľa neho bolo potrebné zrušiť a začať nové rokovania.
Najmä nedávne dodatočné rozšírenie amerických ciel na oceľ a hliník na stovky ďalších kategórií tovarov by mohlo výrazne uškodiť európskemu priemyslu a Európa má prostriedky na to, aby sa bránila, povedal Felbermayr. Únia môže napríklad zatlačiť na americké digitálne koncerny, ktoré veľkú časť svojho obratu dosahujú v Európe, priblížil ekonóm. To, že niektoré štáty, napríklad Nemecko, od začiatku odmietali eskaláciu a tlačili na rýchlu dohodu, označil za strategickú chybu.
