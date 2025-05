Wifo: Euro prinesie Bulharsku viac výhod ako nevýhod

Viedeň 31. mája (TASR) - Bulharsko sa v budúcom roku s veľkou pravdepodobnosťou stane 21. krajinou, ktorá vstúpi do eurozóny. Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (Wifo) očakáva, že spoločná mena prinesie balkánskej krajine viac výhod ako nevýhod. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Pre podniky môže euro znamenať úsporu nákladov a lepšiu integráciu do európskeho hospodárstva, uviedol v piatok odborník Wifo Atanas Pekarov. „Vstup do eurozóny nie je zázračným liekom, ale je to jeden z mnohých dôležitých krokov, ktoré je potrebné urobiť na integráciu do európskej ekonomiky a európskeho dodávateľského reťazca,“ povedal Pekanov v rozhovore pre APA. Bulharské spoločnosti majú silné väzby s nemeckým automobilovým priemyslom a tiež s rakúskym priemyslom a zavedenie eura by v budúcnosti eliminovalo náklady na prepočet bulharských levov na eurá, priblížil.



Pekanov vidí pozitíva aj z hľadiska menovej politiky. Bulharský lev je v súčasnosti naviazaný na euro pevným výmenným kurzom a bulharská centrálna banka sa riadi menovou politikou Európskej centrálnej banky (ECB). To znamená, že v krajine v súčasnosti neexistuje nezávislá menová politika. Bulharsko by však po zavedení eura malo nárok na miesto v Rade guvernérov ECB.



„Mnohí sa obávajú, že vstupom do eurozóny stratíme suverenitu, ale podľa môjho názoru suverenitu získame, pretože sa teraz budeme môcť podieľať na rozhodnutiach ECB,“ vysvetlil Pekanov.



Odborník Wifo sa tiež domnieva, že aj ratingové agentúry budú pravdepodobne priaznivo vnímať zavedenie eura. Na druhej strane, jedným z možných rizík zavedenia spoločnej meny je rast cien pre obyvateľov. Najmä v mesiacoch pred a po zavedení spoločnej meny by mohli maloobchodníci a poskytovatelia služieb bezdôvodne zvýšiť ceny. Vláda a regulačné orgány musia tejto problematike venovať veľkú pozornosť, zdôraznil odborník.



Bulharské vlády intenzívne pracujú na zavedení eura od roku 2018. Na vstup do menovej únie musí byť splnených niekoľko kritérií vrátane cenovej stability. Týmto testom krajina v minulom roku neprešla. V roku 2020 totiž nastal cenový šok v dôsledku závislosti krajiny od dodávok energií. Na jeho prekonanie bolo potrebných niekoľko rokov.



Šance na splnenie inflačného kritéria sú však teraz oveľa lepšie. Podľa zasvätených osôb Európska komisia (EK) pravdepodobne na budúci týždeň otvorí Bulharsku cestu k prijatiu eura od začiatku roka 2026. Správa Komisie bude pre krajinu priaznivá, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostavených predstaviteľov eurozóny.