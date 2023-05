WIFO: Pokles cien energií zlepšuje vyhliadky rakúskej ekonomiky

Viedeň 16. mája (TASR) - Pokles cien energií zlepšuje vyhliadky rakúskej ekonomiky. Napriek tomu, že hospodárstvo bude v tomto roku stagnovať a inflácia zostane vysoká, možno v období rokov 2023 až 2027 očakávať priemerný rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 1,6 % ročne. Oznámil to v utorok Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO).



Ročné prírastky HDP by mali byť v priemere o 0,6 percentuálneho bodu vyššie, než inštitút predpokladal vo svojej skoršej strednodobej prognóze z októbra 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Inflácia podľa aktualizovanej prognózy WIFO zostane v roku 2023 vysoká a v priemere sa bude pohybovať na úrovni 7,1 %. Do roku 2027 by sa však mala postupne priblížiť k dvojpercentnej cieľovej hodnote Európskej centrálnej banky (ECB). Výrazne spomalenie tempa rastu cien na 3,8 % očakávajú ekonómovia už v budúcom roku.