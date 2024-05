Inštitút WIFO: Rakúska ekonomika zostane do roku 2028 oslabená

Viedeň 7. mája (TASR) - Rakúska ekonomika zostane do roku 2028 oslabená. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa bude v nasledujúcich piatich rokoch zvyšovať približne o 1,25 % ročne, odhaduje Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (WIFO), ktorý zverejnil v utorok svoju aktualizovanú prognózu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rakúska ekonomika podľa WIFO pravdepodobne do roku 2028 nedokáže vyrovnať straty spôsobené recesiou z minulého roka. Inflácia by mala dosiahnuť cieľovú hodnotu dvoch percent až v roku 2027. Miera nezamestnanosti by mala vzhľadom na nedostatok pracovnej sily do roku 2028 klesnúť na 5,7 % zo súčasných 6,8 %.



WIFO očakáva v nasledujúcich piatich rokoch deficit verejných financií na úrovni necelých troch percent a ďalší mierny nárast verejného dlhu, a to v absolútnom vyjadrení aj v pomere k HDP. V roku 2028 by tak mal dlh dosiahnuť 450 miliárd eur alebo 78 % HDP.