Inštitút: Ekonomiky východnej Európy rastú rýchlejšie ako eurozóna

Viedeň 26. apríla (TASR) - Ekonomiky 23 krajín strednej, východnej a južnej Európy už vo veľkej miere prekonali šok spôsobený vojnou na Ukrajine a v roku 2023 budú ďalej rásť. Tvrdí to Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW), ktorý v stredu zverejnil svoju jarnú prognózu. Očakáva, že rast členských štátov Európskej únie z tohto regiónu dosiahne v roku 2023 v priemere 1,2 %, čo predstavuje viac ako dvojnásobok rastu eurozóny (0,5) %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Ukrajina, ktorá v roku 2022 zaznamenala prepad hrubého domáceho produktu (HDP) o 29,1 %, sa zdá byť odolnejšou, než sa očakávalo, a v roku 2023 by mala dosiahnuť rast o 1,6 %. Po minuloročnom poklese HDP o 2,1 sa zotavuje aj Rusko, ktoré by malo v tomto roku hospodársky stagnovať.



Sankcie Západu voči Rusku majú účinok, aj keď pomalý, uviedli ekonómovia WIIW. V dlhodobejšom horizonte môže krajine podľa nich problémy spôsobiť nedostatok špičkových západných technológií.



Ekonómovia upozornili na pretrvávajúce riziká vrátane možnej eskalácie konfliktu na Ukrajine alebo zmeny americkej administratívy, ktorá by mohla Kyjev menej podporovať.



Problémom v regióne zostáva vysoká inflácia, ktorá by za celý rok 2023 mala dosiahnuť približne 17 %.



Napriek vojne pokračuje vo svojich obchodných aktivitách v Rusku asi 65 % rakúskych spoločností, ktoré tam pôsobili pred jej začiatkom.



Rakúsky dovoz z Ruska sa v roku 2022 v dôsledku vysokých cien zemného plynu zvýšil o 76 %. Vývozy do Ruska klesli iba o 8 %, čo je výrazne menej ako priemer celej EÚ (38 %). To poukazuje na pretrvávajúcu silnú hospodársku previazanosť medzi Rakúskom a Ruskom, poznamenali ekonómovia WIIW.