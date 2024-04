wiiw: Putinovi nedochádzajú peniaze na financovanie vojny na Ukrajine

Viedeň 24. apríla (TASR) - Ruská ekonomika tento rok vzrastie o 2,8 % a v budúcom roku o 2,5 %. Uviedol to v stredu vo svojej prognóze viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, wiiw), čím poprel predpovede, že invázia Moskvy na Ukrajinu povedie k ekonomickému krachu Ruska. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa ekonóma viedenského inštitútu Vasilija Astrova ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi "nedôjdu peniaze na vojnu". "Pre ruskú ekonomiku je otázkou skôr to, čo príde po vojne, keďže v súčasnosti je od nej úplne závislá," domnieva sa Astrov. V Rusku došlo totiž vlani k masívnemu nárastu verejných výdavkov, najmä na armádu.



Reálne mzdy v Rusku sa v roku 2023 zvýšili o takmer 8 % v dôsledku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, zatiaľ čo súkromná spotreba vzrástla o 6,5 %, uvádza správa inštitútu, ktorý sa špecializuje na východnú Európu. Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska sa vlani zvýšil o 3,6 %, a to aj napriek masívnym západným sankciám.



V prípade Ukrajiny viedenský inštitút očakáva rast HDP o 3,2 % v tomto roku po zvýšení o 5,3 % v roku 2023.



Čoraz "tenšia" protivzdušná obrana Kyjeva si ale vyberá svoju daň, pričom ruské letecké útoky prerušujú dodávky elektriny do domácností a pre priemysel.



"V konečnom dôsledku všetko bude stáť alebo padať na primeranej a včasnej vojenskej a finančnej pomoci od Západu. Len v roku 2024 bude Ukrajina čeliť nedostatku financií vo výške 40 miliárd USD (37,43 miliardy eur)," dodal Astrov.



(1 EUR = 1,0686 USD)