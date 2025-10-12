< sekcia Ekonomika
Wildberger: EÚ potrebuje digitálnu suverenitu
Autor TASR
Berlín 12. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) si potrebuje vybudovať vlastnú digitálnu infraštruktúru, aby znížila závislosť od amerických poskytovateľov. To ale neznamená, že sa od nich úplne odvráti. Vyhlásil to nemecký minister pre digitálne technológie Karsten Wildberger. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Niektorí Európania, znepokojení obchodnými vojnami amerického prezidenta Donalda Trumpa, začali hľadať alternatívy k sfére digitálnych služieb, v ktorej dominujú americké technologické firmy.
Podľa Wildbergera na dosiahnutie digitálnej suverenity musia byť Nemecko a EÚ „aktívni a pôsobiť v tomto sektore ako hráči“, nie ako zákazníci, ako je to teraz.
„Existuje obrovský rastúci trh s technológiami, inováciami, softvérom, dátami a umelou inteligenciou,“ povedal v rozhovore pre Reuters tento týždeň.
Nemecko a Európa vyprodukovali globálnych lídrov vo svojich oblastiach, ako sú Mistral AI, DeepL a Aleph Alpha, pripomenul. Wildberger však uviedol tiež, že americké spoločnosti sú stále ďaleko vpredu v sektoroch, ako je umelá inteligencia, a budú potrebné ako partneri na ceste Nemecka k vlastným podnikovým modelom.
„Digitálna suverenita neznamená protekcionizmus. Chceme a musíme byť dostupní pre globálny trh,“ povedal Wildberger. „Americké spoločnosti majú samozrejme aj naďalej záujem o podnikanie v zahraničí,“ povedal na otázku o obavách, že Trump by mohol náhle ukončiť transatlantickú spoluprácu.
Nemecké spoločnosti však musia byť schopné vybrať si medzi alternatívami, napríklad výberom miesta ukladania údajov a toho, kto prevádzkuje infraštruktúru.
Digitálna suverenita zahŕňa aj prehodnotenie celého dlhého a zložitého dodávateľského reťazca, ktorý siaha od vzácnych zemín a návrhu čipov až po servery a káble, dodal Wildberger.
