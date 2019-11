Williams: Nastavenie menovej politiky Fedu je primerané

Washington 19. novembra (TASR) - Úrokové sadzby americkej centrálnej banky (Fed) sú na primeranej úrovni. Výhľad ekonomiky USA však naďalej ohrozujú riziká, povedal v utorok šéf newyorského Fedu John Williams.



Podľa Williamsa sa zhoršujú vyhliadky globálnej ekonomiky, a tiež existujú riziká ďalšieho spomalenia aj v USA. Na konferencii o kapitálových trhoch vo Washingtone zopakoval slová svojich kolegov z Fedu, keď označil nastavenie menovej politiky za primerané.



Menový výbor (FOMC) Fedu na konci októbra pomerom hlasom 8 ku 2 znížil svoju kľúčovú sadzbu do pásma 1,50 % až 1,75 %. Bolo to tretie zníženie v tomto roku. Fed však zároveň jasne signalizoval, že o ďalšom uvoľnení menovej politiky bude uvažovať len v prípade výrazného zhoršenia vyhliadok ekonomiky.



Podľa Williamsa je dôležité, aby Fed nereagoval prehnane na individuálne údaje, ale aby sledoval trendy. Ak by podľa neho globálne faktory alebo iné veci spôsobili neočakávané výrazné a dlhodobé spomalenie ekonomiky, bol by to dôvod pre ďalšie zníženie sadzieb.