WindEurope: EÚ sa priblížila k dosiahnutiu cieľov v čistej energii

Brusel 28. februára (TASR) - Rekordný rok vo výstavbe nových veterných elektrární a oživenie investícií do tohto sektora zvýšili nádej, že Európska únia môže dosiahnuť svoje ciele v oblasti čistej energie. Minulý rok priniesol výrazné zlepšenie v odvetví, ktoré v roku 2022 zápasilo s prudkým nárastom inflácie, úrokových sadzieb a nestabilnými energetickými trhmi po invázii Ruska na Ukrajinu, oznámilo v stredu európske združenie veternej energie WindEurope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investície do európskej veternej energie na mori vlani vyskočili na 30 miliárd eur, zatiaľ čo v roku 2022 dosiahli len skromných 400 miliónov eur, uviedlo združenie vo svojej výročnej správe. Členské štáty Únie tiež v minulom roku inštalovali rekordných 16,2 gigawattu (GW) novej veternej kapacity, z čoho približne 80 % tvorili veterné farmy na pevnine. Nemecko a Španielsko povolili v roku 2023 o 70 % viac veterných elektrární na pevnine v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



WindEurope v súčasnosti očakáva, že európske spoločenstvo dosiahne v roku 2030 celkovú kapacitu veternej energie 393 GW, čím sa priblíži k cieľu 425 GW, ktorý si stanovila EÚ v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie. Združenie za najväčšie riziko pre odvetvie v Európe považuje pomalé investície do modernizácie energetických sietí, ktoré sú potrebné na zvládnutie rastúceho podielu energie z obnoviteľných zdrojov.