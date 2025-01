WindEurope: Veterná energia poskytla vlani Európe 20 % elektriny

Brusel 10. januára (TASR) - Veterná energia v roku 2024 zabezpečila celkom 20 percent elektriny spotrebovanej v Európe, avšak kapacita vybudovaná v priebehu vlaňajška bola menej ako polovica toho, čo by bolo potrebné na splnenie energetických a environmentálnych cieľov EÚ do roku 2030. Vyplýva zo správy, ktorú v piatok zverejnila skupina WindEurope so sídlom v Bruseli, a o ktorej informuje tlačová agentúra Reuters.



WindEurope ako združenie podporujúce využívanie veternej energie v Európe má vyše 500 členov, ktorí sú aktívni vo viac ako 50 krajinách. Členmi združenia sú aj výrobcovia s významným podielom na svetovom trhu s veternou energiou, dodávatelia komponentov pre veterné turbíny, výskumné ústavy, národné združenia veternej energie a obnoviteľných zdrojov energie, vývojári, dodávatelia elektriny a tiež finančné spoločnosti, poisťovne a konzultanti.



Pred rokom 2016 sa WindEurope nazývala EWEA, čiže Európska asociácia pre veternú energiu. Podľa najnovšej správy WindEurope za posledných 20 rokov sa podiel veternej energie na výrobe elektriny v Európe zvýšil. EÚ chce tento trend urýchliť, aby splnila svoje stanovené environmentálne ciele a znížila závislosť od fosílnych palív.



Správa konštatuje, že minulý rok sa v Európe vybudovalo 15 gigawattov (GW) novej kapacity veternej energie, z toho 13 GW bolo vďaka pobrežným veterným farmám a približne dva GW v pozemných veterných farmách.



Členské štáty EÚ boli zodpovedné za pribudnutie 13 GW z celkovej novej kapacity veternej energie, avšak na splnenie environmentálnych cieľov EÚ do roku 2030 by bolo potrebné postaviť nové veterné farmy s výkonom 30 GW každý rok.



EÚ si stanovila plány, podľa ktorých veterná energia by mala predstavovať 34 % spotrebovanej elektriny do roku 2030 a vyše 50 % do roku 2050.



V posledných rokoch globálny veterný priemysel na mori čelil ťažkostiam v dôsledku problémov s infraštruktúrou, sieťovým prepojeniam, rôznym logistickým problémom, oneskorením udeľovania povolení a tiež vyššími nákladmi na komponenty pre veterné turbíny.



WindEurope v tejto súvislosti upozornila, že v Európe investície do pobrežných veterných fariem klesli a pre spoločnosti aktívne v tejto oblasti je niekedy veľkou výzvou urobiť konečné investičné rozhodnutie.



"Európa nebuduje dostatok nových kapacít veternej energie z troch dôvodov: väčšina vlád nepresadzuje povoľovacie predpisy EÚ, nové pripojenia k sieti meškajú a Európa neelektrifikovala dostatočne rýchlo svoju ekonomiku," opísal situáciu generálny riaditeľ WindEurope Giles Dickson.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)