Streda 15. apríl 2026
Winkelmann Group plánuje závod v Rimavskej Sobote otvoriť v júni

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Autor TASR
Rimavská Sobota 15. apríla (TASR) - Spoločnosť Winkelmann Group a jeho divízia reflexGroup plánujú svoj nový výrobný závod v Rimavskej Sobote slávnostne otvoriť 17. júna. TASR o tom informovala agentúra SKPR Strategies, ktorá na Slovensku zabezpečuje komunikáciu nemeckého investora.

Rodinná firma z Nemecka má dlhoročnú tradíciu v strojárstve a vo výrobe technologických komponentov, v Rimavskej Sobote plánuje vyrábať zásobníky teplej vody. „Ide o kľúčové produkty pre energeticky efektívne vykurovacie a chladiace systémy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie,“ uviedol investor.

Winkelmann Group je prvou firmou, ktorá sa usídlila v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. V Rimavskosobotskom okrese, ktorý patrí v rámci Slovenska dlhodobo k okresom s najvyššou nezamestnanosťou, by mala spoločnosť v budúcnosti zamestnať približne 450 ľudí.
