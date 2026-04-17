Winkelmann má v R. Sobote takmer 120 zamestnancov, nábor pokračuje
Nový výrobný závod v Rimavskej Sobote slávnostne otvoria 17. júna, v súčasnosti sa sústreďujú na finálne technické prípravy, testovanie a prevádzkovú pripravenosť.
Autor TASR
Rimavská Sobota 17. apríla (TASR) - Spoločnosť Winkelmann Group a jej divízia reflexGroup zatiaľ v Rimavskej Sobote zamestnáva približne 120 ľudí. Aktuálne prebieha príprava a zaškoľovanie pracovníkov, naďalej pokračuje aj nábor nových zamestnancov. Pre TASR to uviedla spoločnosť reflexGroup.
Nemecký investor do svojho nového závodu v Rimavskej Sobote naďalej hľadá pracovníkov, nábor podľa firmy pokračuje podľa plánu. Aktuálne sa zameriava najmä na technické a špecializované pozície, a to napríklad v oblasti kvality, bezpečnosti a technickej prevádzky. Počet zamestnancov priebežne prispôsobuje tempu nábehu výroby, v konečnej fáze počíta s približne 450 pracovníkmi.
Spoločnosť Winkelmann Group oznámila príchod na Slovensko v roku 2023, výrobu v Rimavskej Sobote pôvodne plánovali spustiť v roku 2025. Harmonogram sa podľa investora neskôr upravil tak, aby zohľadňoval skutočnú náročnosť projektu, vývoj v globálnom prostredí a dynamiku trhu. „Hlavnými dôvodmi boli skoršie zdržania počas výstavby a potreba zosúladiť výrobu s dodávateľmi a so zákazníkmi v rámci širších európskych operácií reflexGroup,“ dodala firma.
Nový výrobný závod v Rimavskej Sobote slávnostne otvoria 17. júna, v súčasnosti sa sústreďujú na finálne technické prípravy, testovanie a prevádzkovú pripravenosť. „Po spustení sa závod zameria na výrobu kovových zásobníkov teplej vody, predovšetkým pre systémy tepelných čerpadiel a ďalšie moderné vykurovacie riešenia. Pre reflexGroup a Winkelmann Group je tento projekt zároveň súčasťou širšej ekonomickej a priemyselnej transformácie smerom k energeticky efektívnejším a ekologickejším technológiám,“ uviedla spoločnosť.
Nemecký investor do svojho nového závodu v Rimavskej Sobote naďalej hľadá pracovníkov, nábor podľa firmy pokračuje podľa plánu. Aktuálne sa zameriava najmä na technické a špecializované pozície, a to napríklad v oblasti kvality, bezpečnosti a technickej prevádzky. Počet zamestnancov priebežne prispôsobuje tempu nábehu výroby, v konečnej fáze počíta s približne 450 pracovníkmi.
Spoločnosť Winkelmann Group oznámila príchod na Slovensko v roku 2023, výrobu v Rimavskej Sobote pôvodne plánovali spustiť v roku 2025. Harmonogram sa podľa investora neskôr upravil tak, aby zohľadňoval skutočnú náročnosť projektu, vývoj v globálnom prostredí a dynamiku trhu. „Hlavnými dôvodmi boli skoršie zdržania počas výstavby a potreba zosúladiť výrobu s dodávateľmi a so zákazníkmi v rámci širších európskych operácií reflexGroup,“ dodala firma.
Nový výrobný závod v Rimavskej Sobote slávnostne otvoria 17. júna, v súčasnosti sa sústreďujú na finálne technické prípravy, testovanie a prevádzkovú pripravenosť. „Po spustení sa závod zameria na výrobu kovových zásobníkov teplej vody, predovšetkým pre systémy tepelných čerpadiel a ďalšie moderné vykurovacie riešenia. Pre reflexGroup a Winkelmann Group je tento projekt zároveň súčasťou širšej ekonomickej a priemyselnej transformácie smerom k energeticky efektívnejším a ekologickejším technológiám,“ uviedla spoločnosť.