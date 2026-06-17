Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. jún 2026Meniny má Adolf
< sekcia Ekonomika

Winkelmann otvoril v R.Sobote závod na výrobu zásobníkov na teplú vodu

.
Na snímke areál transformovne spoločnosti Stredoslovenská distribučná pre potreby nového priemyselného parku Winkelmann Group v Rimavskej Sobote 12. mája 2026. Foto: TASR - Ján Krošlák

Investícia za približne 128 miliónov eur má postupne priniesť vznik 450 pracovných miest, aktuálne už vo fabrike zamestnávajú viac ako 180 ľudí.

Autor TASR
Rimavská Sobota 17. júna (TASR) - Skupina Winkelmann v stredu slávnostne otvorila svoj nový závod v Rimavskej Sobote, ktorý bude spadať pod divíziu reflexGroup. Nemecký investor bude na Gemeri vyrábať zásobníky na teplú vodu, kapacita závodu predstavuje 300.000 výrobkov ročne. Investícia za približne 128 miliónov eur má postupne priniesť vznik 450 pracovných miest, aktuálne už vo fabrike zamestnávajú viac ako 180 ľudí. Počas slávnostného otvorenia závodu to uviedli predstavitelia skupiny Winkelmann.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Slovenské filmy v kinách za rok 2025: Ktorý bol najúspešnejší?

Prezident nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl

MS vo futbale 2026

Prezident: Spolupráca s Indiou ponúka pre SR príležitosti pre rozvoj