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Winkelmann otvoril v R.Sobote závod na výrobu zásobníkov na teplú vodu
Investícia za približne 128 miliónov eur má postupne priniesť vznik 450 pracovných miest, aktuálne už vo fabrike zamestnávajú viac ako 180 ľudí.
Autor TASR
Rimavská Sobota 17. júna (TASR) - Skupina Winkelmann v stredu slávnostne otvorila svoj nový závod v Rimavskej Sobote, ktorý bude spadať pod divíziu reflexGroup. Nemecký investor bude na Gemeri vyrábať zásobníky na teplú vodu, kapacita závodu predstavuje 300.000 výrobkov ročne. Investícia za približne 128 miliónov eur má postupne priniesť vznik 450 pracovných miest, aktuálne už vo fabrike zamestnávajú viac ako 180 ľudí. Počas slávnostného otvorenia závodu to uviedli predstavitelia skupiny Winkelmann.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.