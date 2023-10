Winkelmann v Rimavskej Sobote môže dostať vládnu pomoc vyše 41 mil eur

Bratislava 2. októbra (TASR) - Spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia v Rimavskej Sobote môže dostať vládnu investičnú pomoc v hodnote približne 41,25 milióna eur vo forme dotácie. Tá má byť určená na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, pričom do konca roku 2025 má byť vytvorených 452 nových pracovných miest. Cieľom návrhu investičnej pomoci, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR do medzirezortného pripomienkového konania, je podpora konkurencieschopnosti, hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných miest.



Skupina Winkelmann Group plánuje v pripravovanom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote vybudovať závod na výrobu kovových zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá a ohrievače. "V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením investičných nákladov v hodnote 110,1 milióna eur v období rokov 2023 až 2025," uviedlo MH v návrhu.



Predmetom investičného zámeru prijímateľa je zriadenie novej prevádzkarne na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou. Finálnym výrobkom podľa návrhu MH bude nádrž na vodu v rôznych variantoch. Ročne má byť vyrobených približne 300.000 jednotiek smaltovaných nádrží na vodu. Začatie výroby Winkelmann plánuje v marci 2025 a dosiahnutie plánovanej kapacity je naplánované na december 2027.



Mesto Rimavská Sobota spoločnosti Winkelmann Building zároveň zabezpečí zavedenie nových autobusových liniek do pripravovaného priemyselného parku.