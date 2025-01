Winters: Trumpov návrat do Bieleho domu prinesie obchodné spory

Davos 21. januára (TASR) - Globálne obchodné toky zasiahnu spory, keď sa nová administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa usadí. Vyhlásil to utorok generálny riaditeľ britskej banky Standard Chartered Bill Winters počas panelového zasadnutia na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Uvidíme, čo sa stane z hľadiska ciel, ale vieme, že Čína bude ich veľkou súčasťou, keďže má obrovský exportný prebytok, a ten bude čeliť útokom zo všetkých častí sveta," povedal Winters.



Veľké globálne zamerané banky budú môcť ťažiť z tohto narušenia obchodu vzhľadom na ich úlohu v oblasti spájania trhov, zatiaľ čo lokálne zamerané banky môžu mať problémy, vyhlásil. Okrem dôsledkov zmien v americkej administratíve čelia banky aj množstvu nových regulácií napriek tomu, že vlády na celom svete sa snažia uprednostňovať hospodársky rast.



Britská centrálna banka (Bank of England) minulý týždeň uviedla, že odloží zavedenie prísnejších pravidiel pre kapitál bánk o jeden rok, kým bude mať jasnejší obraz o krokoch USA pod vedením Trumpa. To prinútilo aj Európsku úniu, aby povedala, že zváži svoje možnosti.



Štandardy vypracované globálnym Bazilejským výborom sú súborom medzinárodných reforiem navrhnutých na zvýšenie bezpečnosti bankového systému po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a majú byť zavedené v členských jurisdikciách.



"Toto je ten správny čas urobiť krok späť a zamyslieť sa nad tým, čo v regulácii funguje a čo nie," povedal Winters. Vyjadril pritom skeptický postoj pokiaľ ide o zavádzanie regulačných pravidiel o kapitále Bazilej 3.1. vzhľadom na meškania a revízie, ktoré avizovali niektoré veľké trhy.