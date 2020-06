Wirecard požiadal súd o ochranu, veriteľom dlhuje 3,5 miliardy eur

Mníchov 25. júna (TASR) - Nemecká spoločnosť Wirecard požiadala vo štvrtok súd o ochranu pred veriteľmi. Do bankrotu ju nasmeroval škandál, ktorý odhalil obrovskú finančnú dieru v jej účtovníctve. Veritelia, ktorým Wirecard dlhuje vyše 3,5 miliardy eur, sa tak môžu pripraviť na takmer úplné odpísanie svojich pohľadávok.



Vedenie spoločnosti Wirecard uviedlo nadmerné zadlženie ako dôvod, prečo sa rozhodlo požiadať súd v Mníchove o ochranu. Spoločnosť zároveň zvažuje, či by sa konkurzné konanie malo uplatňovať aj na jej dcérske firmy.



Ku krachu Wirecardu dochádza necelé dva roky po tom, ako sa stal súčasťou nemeckého prestížneho akciového indexu DAX. Trhová hodnota Wirecardu kulminovala na úrovni 28 miliárd USD (24,82 miliardy eur). Po vypuknutí účtovného škandálu sa však stal tiež prvou spoločnosťou, ktorá bola z indexu DAX vyradená.



Wirecard dlhuje 3,5 miliardy eur, uviedol zdroj blízky rokovaniam s veriteľmi. Z toho 1,75 miliardy eur predstavujú pôžičky od 15 bánk vrátane Commerzbank, ABN Amro, LBBW a ING. A ďalšie peniaze dlhuje investorom, ktorí nakúpili dlhopisy spoločnosti.



"Peniaze sú preč," uviedol zdroj z jednej z bánk. "Možno získame počas pár rokov späť niekoľko eur, ale teraz úver odpíšeme," doplnil.



Obchodovanie s akciami Wirecardu na burze vo Frankfurte nad Mohanom bolo pozastavené na 60 minút. Odkedy audítorská spoločnosť EY minulý týždeň odmietla podpísať účtovnú uzávierku za rok 2019, pretože odhalila chýbajúcich 1,9 miliardy eur, stratili akcie Wirecardu už 98 % z hodnoty.



Dlhoročný generálny riaditeľ Markus Braun pre škandál minulý týždeň rezignoval a v utorok (23. 6.) bol dokonca zatknutý, aj keď ho neskôr prepustili na kauciu vo výške 5 miliónov eur.



Wirecard teraz zvažuje, či podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj v prípade dcérskych spoločností. Wirecard Bank nie je totiž zahrnutá do konkurzného konania. Uviedla to osoba oboznámená so záležitosťou, ktorá nechcela byť menovaná.



Je v kompetencii nemeckého regulačného úradu BaFin, aby rozhodol, či by aj banka Wirecard mala podať žiadosť o ochranu. Ale existujú aj iné opatrenia, ktoré môže podniknúť, keď sa finančné ústavy dostanú do problémov.



Zdroj blízky rozhovorom s veriteľmi povedal, že hoci mala spoločnosť zdravé jadro, približne dve tretiny jej tržieb v účtovníctve boli falošné, umelo nafúknuté.



"Neexistuje spôsob, ako by mohli splatiť celý dlh vo výške 3,5 miliardy eur týmto jadrom, bez ohľadu na všetky právne problémy, ktoré pred nimi stoja," uviedol zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.



Okrem Brauna je podozrivý z machinácií aj bývalý prevádzkový šéf Jan Marsalek, ktorý sa podľa zdrojov z prokuratúry pravdepodobne nachádza na Filipínach.