Firma Wirecard priznala, že sporných 1,9 mld. zrejme neexistuje

Aschheim 22. júna (TASR) - Účtovný škandál nemeckej finančnej a technologickej firmy Wirecard pokračuje. Spoločnosť v pondelok priznala, že sporných 1,9 miliardy eur, teda asi štvrtina jej aktív, ktoré EY nemohla zaúčtovať, zrejme neexistuje. Wirecard odložila zverejnenie výsledkov za rok 2019 a za 1. kvartál 2020 rovnako ako prognóz a jej akcia pokračuje vo voľnom páde.



Akcia Wirecard v rannom obchodovaní stratila ďalších takmer 38 % a obchodovala sa po 15,10 eura, keď predtým už vo štvrtok a piatok (18. a 19. 6.) padla celkovo o 82 %. Burzová hodnota firmy sa scvrkla na necelých 1,9 miliardy eur, od minulej stredy (17. 6.) teda klesla o 11 miliárd eur.



Správna rada Wirecard na základe ďalšieho skúmania predpokladá, že sporných 1,9 miliardy eur, ktoré boli pôvodne uvedené v bilancii ako aktíva, "s najväčšou pravdepodobnosťou neexistuje", uviedla v pondelok spoločnosť vo svojom vyhlásení.



Wirecard mala vo štvrtok predložiť výsledky za rok 2019, keď ich predtým už trikrát odložila, keďže spoločnosť EY ich odmietla auditovať pre sporných 1,9 miliardy eur. Následne šéf firmy Markus Braun v piatok odstúpil.



Agentúra Moody's v piatok večer znížila rating Wirecard do špekulatívneho pásma (na B3 z Baa3) a dodala, že môže pristúpiť k ďalšiemu zhoršeniu úverovej známky.



Pátranie po spomínaných 1,9 miliardy eur sa skončilo neúspešne, keď filipínska centrálna banka uviedla, že tieto peniaze sa nedostali do krajiny. Obe filipínske banky, v ktorých mala mať Wirecard účty, Bank of the Philippine Islands (BPI) a BDO Unibank, označili dokumenty potvrdzujúce vklady za falošné a dodali, že Wirecard nie je ich klientom.



Wirecard v pondelok uviedla, že skúma potenciálne opatrenia, ktoré by zabezpečili pokračovanie operácií vrátane zníženia nákladov, reštrukturalizácie, predaja alebo uzavretia divízií.



Wirecard bola kedysi hviezdou medzi novými európskymi technologickými firmami. V roku 2018 dokonca nahradila Commerzbank na indexe nemeckých blue-chipov Dax a trhová kapitalizácia spoločnosti v jednej chvíli dosiahla vyše 24 miliárd eur. Odvtedy sa však jej trhová kapitalizácia pre obvinenia z podvodu prepadla. Britský denník Financial Times (FT) vlani zverejnil sériu článkov o pochybných účtovných praktikách Wirecard.