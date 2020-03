Za zrušené lety s Wizz Air môžete požiadať o vrátenie peňazí

Bratislava 13. marca (TASR) – Spoločnosť Wizz Air potvrdila, že zrušila všetky lety na Slovensko aj zo Slovenska od 13. marca do 3. apríla. Urobila tak na základe opatrení, ktoré vo štvrtok (12. 3.) prijal ústredný krízový štáb na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Dopravca uviedol, že dotknutí cestujúci sa môžu rozhodnúť aj pre vrátenie peňazí.



Cestujúci s rezerváciami leteniek, ktorých sa týka táto zmena, budú automaticky informovaní prostredníctvom e-mailu. "Ak zákazníci vykonali rezerváciu priamo na wizzair.com alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie leteckej spoločnosti, automaticky sa na ich účet zákazníka Wizz pripíše suma vo výške 120 % pôvodného cestovného. Tú môžu využiť v najbližších 24 mesiacoch na nákup produktov a služieb Wizz Air," informoval dopravca.



Cestujúci môžu požiadať aj o vrátenie peňazí, to však môže trvať dlhšie. "Cestujúci bude informovaný v samostatnom e-maile o ďalších krokoch v súvislosti s bankovým prevodom alebo prevodom na platobnú kartu. V takom prípade budú mať zákazníci nárok iba na 100 % pôvodného cestovného," poznamenal dopravca. Zároveň dodal, že cestujúci, ktorí uskutočnili rezerváciu prostredníctvom cestovných kancelárií vrátane online cestovných kancelárií, by sa mali skontaktovať so spoločnosťou, od ktorej si zakúpili cestovné lístky.



Spoločnosť odporúča cestujúcim, aby sa skontaktovali so zodpovednými úradmi a oboznámili sa s presnými podrobnosťami o cestovných obmedzeniach.



V piatok ráno o 7.00 h na Slovensku vstúpili do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Pre osobnú dopravu sú zatvorené všetky tri medzinárodné letiská, zastavená je aj medzinárodná vlaková i autobusová doprava. Dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania. Pribudli tiež kontroly na hraničných priechodoch a povinná 14-dňová karanténa pre občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia. Opatrenia prijal vo štvrtok ústredný krízový štáb.