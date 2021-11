Spoločnosť Wizz Air sa v 2. kvartáli vrátila k zisku

Budapešť 4. novembra (TASR) - Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air Holdings sa v uplynulom 2. kvartáli svojho finančného roka 2021/22 vrátila k zisku. Upozornila však, že v zimných mesiacoch bude čeliť problémom, no je pripravená využiť "výnimočnú príležitosť", ktorú ponúka budúce leto.



Spoločnosť Wizz Air vykázala za tri mesiace do konca septembra 2021 čistý zisk 57 miliónov eur, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov. Aerolínie uviedli, že už lietajú rovnako ako pred pandémiou nového koronavírusu, teda na úrovni roka 2019.



Wizz Air, rýchlo rastúca letecká spoločnosť, o ktorej sa špekuluje, že stojí za septembrovou ponukou na prevzatie väčšieho rivala easyJet, tak predbehol konkurentov, keďže ich kapacita zostáva na úrovni približne 60 – 80 % z kapacity v roku 2019.



Generálny riaditeľ József Váradi však vo štvrtok upozornil, že "nasledujúcich päť mesiacov bude náročných".



Východoeurópske destinácie Wizz Airu majú totiž nižšiu mieru zaočkovanosti ako trhy v západnej Európe. Okrem toho aerolínie, tak ako všetky letecké spoločnosti, čelia rastúcim cenám pohonných látok. Túto zimu tak pravdepodobne utrpia stratu, ako je to bežné pre letecké spoločnosti v tomto období roka.



Presnejšie, v súčasnom 3. štvrťroku (október - december) očakáva Wizz Air prevádzkovú stratu vo výške približne 200 miliónov eur a varoval, že táto strata môže v závislosti od prevádzkových podmienok pokračovať aj v období január - marec.



Pri pohľade na budúce leto Váradi očakáva, že koniec pandemických obmedzení a zadržaný dopyt prinesú nárast cestovania, z ktorého by Wizz Air mohol vyťažil maximum, keďže rozšíril svoju flotilu o väčšie a palivovo úspornejšie modely lietadiel.