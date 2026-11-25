< sekcia Ekonomika
Wizz Air je pripravený realizovať svoj najrozsiahlejší zimný poriadok
Tri kroky môžu pomôcť pasažierom rýchlejšie sa usadiť a zabezpečiť, aby lety odlietali načas.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air je pripravená realizovať svoj doteraz najrozsiahlejší zimný letový poriadok. Pred blížiacimi sa sviatkami úzko spolupracuje s letiskami, tímami pozemnej obsluhy a prevádzkovateľmi letovej kontroly v celej svojej sieti, aby sa pripravila na zimné podmienky a zabezpečila čo najplynulejší priebeh letov. Informovala v stredu s tým, že od apríla do septembra prevádzkovala medziročne o 23 percent viac letov a zrušila výrazne menej letov.
„Či už letíte domov za rodinou a priateľmi, alebo sa na konci roka chystáte do slnečnej destinácie oddýchnuť si, naše tímy sú pripravené zabezpečiť všetkým plynulé cestovanie aj počas sviatočnej špičky. Úzko spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme vás bezpečne a načas dopravili do cieľa,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
Tri kroky môžu pomôcť pasažierom rýchlejšie sa usadiť a zabezpečiť, aby lety odlietali načas. Dopravca poradil, aby si najskôr odložili kufor na kolieskach do odkladacieho priestoru nad hlavou. Väčší palubný kufor na kolieskach by mali odložiť skôr, než naň položia kabát, ktorý si môžu nechať na sebe aj počas sedenia. Mali by udržiavať uličku voľnú a riadiť sa pokynmi palubného personálu.
„Menšiu tašku si odložte pod sedadlo pred vami. V odkladacích priestoroch nad hlavou tak zostane miesto pre väčšie palubné batožiny a zimné oblečenie. Choďte priamo na svoje pridelené sedadlo. Ak si sadnete na sedadlo uvedené na vašej palubnej vstupenke, pomôžete tým, ktorí idú za vami, dostať sa na svoje miesta. Ak potrebujete pomoc s usadením, obráťte sa na člena palubného personálu,“ odporučila spoločnosť.
Powerbanky je dobré mať vždy po ruke, musia sa totiž prepravovať v kabíne. Nesmú sa nachádzať v odbavenej batožine ani v odkladacích priestoroch nad hlavou a počas letu sa nesmú používať ani nabíjať. „Pred odchodom na letisko Wizz Air odporúča cestujúcim, aby si skontrolovali stav svojho letu a sledovali oznámenia leteckej spoločnosti, najmä ak je predpovedané zimné počasie,“ dodal dopravca.
„Či už letíte domov za rodinou a priateľmi, alebo sa na konci roka chystáte do slnečnej destinácie oddýchnuť si, naše tímy sú pripravené zabezpečiť všetkým plynulé cestovanie aj počas sviatočnej špičky. Úzko spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme vás bezpečne a načas dopravili do cieľa,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
Tri kroky môžu pomôcť pasažierom rýchlejšie sa usadiť a zabezpečiť, aby lety odlietali načas. Dopravca poradil, aby si najskôr odložili kufor na kolieskach do odkladacieho priestoru nad hlavou. Väčší palubný kufor na kolieskach by mali odložiť skôr, než naň položia kabát, ktorý si môžu nechať na sebe aj počas sedenia. Mali by udržiavať uličku voľnú a riadiť sa pokynmi palubného personálu.
„Menšiu tašku si odložte pod sedadlo pred vami. V odkladacích priestoroch nad hlavou tak zostane miesto pre väčšie palubné batožiny a zimné oblečenie. Choďte priamo na svoje pridelené sedadlo. Ak si sadnete na sedadlo uvedené na vašej palubnej vstupenke, pomôžete tým, ktorí idú za vami, dostať sa na svoje miesta. Ak potrebujete pomoc s usadením, obráťte sa na člena palubného personálu,“ odporučila spoločnosť.
Powerbanky je dobré mať vždy po ruke, musia sa totiž prepravovať v kabíne. Nesmú sa nachádzať v odbavenej batožine ani v odkladacích priestoroch nad hlavou a počas letu sa nesmú používať ani nabíjať. „Pred odchodom na letisko Wizz Air odporúča cestujúcim, aby si skontrolovali stav svojho letu a sledovali oznámenia leteckej spoločnosti, najmä ak je predpovedané zimné počasie,“ dodal dopravca.