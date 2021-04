Wizz Air: Letecká doprava sa bude zotavovať postupne v priebehu leta

Budapešť 15. apríla (TASR) - Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air predpovedá, že letecká doprava sa bude zotavovať postupne v priebehu leta po tom, ako odvetvie cestovného ruchu vstúpilo do druhého roku obmedzení spojených s pandémiou nového koronavírusu.



Aerolínie Wizz Air vo štvrtok uviedli, že oživenie cestovania sa zrýchli vďaka očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 na kľúčových trhoch v Európe.



Britská vláda však minulý týždeň sklamala letecké spoločnosti aj spotrebiteľov, keďže nedokázala povedať, kedy by sa mohlo začať znovu cestovať a ktoré krajiny sa dostanú na jej zelený zoznam nízkorizikových destinácií.



Napriek pretrvávajúcej neistote boli konkurenčné letecké spoločnosti easyJet a British Airways v stredu (14. 4.) optimistické a predpokladajú, že sa niektoré linky začnú znova otvárať od 17. mája, čo je najskorší možný dátum, ktorý avizovalo Spojené kráľovstvo.



Podľa Wizz Air pretrvávajúca neistota znamená, že nemôže poskytnúť prognózu pre aktuálny finančný rok 2021/22. „Začiatok roka, ktorý sa končí 31. marca 2022, je naďalej poznačený cestovnými obmedzeniami v našom regióne a do konca leta 2021 očakávame iba postupné oživenie dopravy,“ skonštatovala letecká spoločnosť.



Wizz Air odhaduje, že za 12 mesiacov do konca marca 2021 vykáže základnú stratu v pásme 475 až 495 miliónov eur. O výsledkoch bude informovať 2. júna.



Jedna z finančne najsilnejších nízkonákladových leteckých spoločností v Európe uviedla, že na konci roka mala celkovú hotovosť 1,615 miliardy eur, čo znamená, že môže prežiť ďalšie roky bez lietania. Vďaka znižovaniu nákladov "spálila" za tri mesiace do konca marca len vyše 87 miliónov eur hotovosti.



Letecká spoločnosť nedávno vymenila svojho šéfa letovej prevádzky pre to, ako pristúpil k prepúšťaniu na začiatku pandémie v Európe.