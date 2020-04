Wizz Air má v pláne obnoviť niektoré lety z londýnskeho letiska Luton

Londýn/Budapešť 26. apríla (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air oznámila, že má v pláne obnoviť niektoré lety z londýnskeho letiska Luton už na budúci piatok (1. 5.).



Dopravca uviedol, že znovu spustí niektoré lety s "s vylepšenými" zdravotnými a bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Konkrétne, palubní sprievodcovia budú nosiť masky a rukavice pri všetkých letoch a budú distribuovať dezinfekčné utierky cestujúcim. Nové opatrenia sa zavedú aj pri nástupe do lietadla, ktoré sa cez noc vydezinfikujú.



Wizz Air by chcel od 1. mája obnoviť lety z Lutonu na vybrané letiská v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Portugalsku, Španielsku a v Izraeli.



"Keď obnovíme niektoré lety z Lutonu s cieľom poskytovať základné služby pasažierom, ktorí potrebujú cestovať, naším hlavným ťažiskom bude zdravie, bezpečnosť a pohoda našich zákazníkov a našej posádky," vyhlásil Owain Jones, šéf britskej pobočky Wizz Air.



"Ochranné opatrenia, ktoré zavádzame, zabezpečia čo najhygienickejšie podmienky," povedal. "Odporúčame našim zákazníkom, aby si pozreli naše nové video o tom, ako zostať v bezpečí počas cestovania, ako aj ďalšie informácie o našich nových zdravotných a bezpečnostných opatreniach," dodal.



Aerolínie chcú tiež požiadať klientov, aby sa registrovali a uskutočnili všetky platby online s cieľom znížiť fyzické interakcie na letisku. Cestujúci budú tiež požiadaní, aby aj počas nákupov na palube používali bezkontaktné platobné metódy, uviedla maďarská letecká spoločnosť.



Generálny riaditeľ spoločnosti Wizz Air József Váradi začiatkom tohto týždňa v rozhovore pre periodikum Travel Weekly skonštatoval, že letecký priemysel bude pre ochorenie COVID-19 čeliť fyzickému dištancovaniu. "Počas prvých mesiacov nebudú lietadlá naplnené," upozornil.



Uviedol tiež, že na budúci piatok začne lietať iba približne 10 % flotily Wizz Air. Domnieva sa, že v priebehu mesiacov máj alebo jún by mohlo dôjsť k určitému uvoľneniu cestovných blokád. Presnejšie sa to podľa neho nedá odhadnúť. "Možno budeme na konci mája alebo v priebehu júna na úrovni 30 % (kapacity)," dodal.



Britská vláda v súčasnosti odporúča občanom, aby sa vyhýbali cestovaniu po svete, ak to nie je nevyhnutné.