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Wizz Air nepotvrdil rozšírenie letov medzi Bratislavou a Košicami
Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota avizoval otvorenie témy rozšírenia letov na linke Bratislava - Košice na stretnutí s Wizz Air.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air nateraz nepotvrdila, či ďalej zvýši frekvenciu letov na pravidelnej linke Bratislava - Košice. Neustále sleduje výkonnosť svojich liniek a posudzuje možnosti úpravy frekvencií na základe dopytu cestujúcich a prevádzkových hľadísk, uviedla pre TASR manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
„O akomkoľvek prípadnom rozšírení letového poriadku budeme informovať prostredníctvom našich oficiálnych kanálov, akonáhle bude potvrdené,“ dodala Jardan. Dopravca plánuje prevádzkovať linku aj po roku 2028, kedy sa má skončiť štátna podpora jej fungovania.
„Ak mu to bude dávať ekonomický zmysel, tak určite o tom bude uvažovať,“ uviedol na adresu dopravcu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Podľa neho za prvý rok (od 21. novembra 2025) linka prepravila 220.000 cestujúcich.
Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota avizoval otvorenie témy rozšírenia letov na linke Bratislava - Košice na stretnutí s Wizz Air. „Kapacita je stále vrcholovo naplnená. Vidíme potenciál ju na piatkové a nedeľné dni ešte trochu navýšiť, keďže je enormný záujem o cestovanie na víkend a späť,“ povedal.
Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová pre TASR poznamenala, že Wizz Air zvyšoval frekvenciu letov na linke už dvakrát. „Kým pri jej spustení sa lietalo pôvodne deväťkrát týždenne, od marca 2026 sa frekvencia zvýšila na 13 letov týždenne a od začiatku zimného letového poriadku 2026/2027 už na 14 letov týždenne, teda dvakrát denne. Naposledy sa teda frekvencia letov zvyšovala len pred mesiacom,“ priblížila.
Konečné rozhodnutie o možnom rozšírení letov medzi Bratislavou a Košicami bude podľa Ivana Hajníka z portálu Letectvo závisieť od samotného dopravcu, jeho prevádzkových kapacít a ekonomického vyhodnotenia potenciálu tejto linky. „Ak rokovania dopadnú úspešne a Wizz Air vyhodnotí ďalšie posilnenie spojenia ako ekonomicky opodstatnené, cestujúci by sa mohli dočkať vyššieho počtu letov už s príchodom letného letového poriadku 2027. Osobne považujem ďalšie rozširovanie frekvencie za pozitívny signál. Ukazuje, že vnútroštátne letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami má potenciál a dokáže si nájsť svoje miesto v dopravnej obsluhe Slovenska,“ uviedol Hajník pre TASR.
Každý letecký dopravca podľa odborníka priebežne vyhodnocuje vyťaženosť a ekonomickú efektivitu liniek. Wizz Air patrí medzi dopravcov, ktorí pomerne pružne reagujú na vývoj dopytu a ekonomické výsledky svojich spojení. „Podľa toho upravuje počet letov, presúva kapacity medzi jednotlivými destináciami alebo v prípade nedostatočnej výkonnosti pristupuje k úplnému ukončeniu prevádzky,“ podotkol.
V prípade spojenia Bratislava - Košice je situácia odlišná. Jeho prevádzka je zabezpečená zmluvou o službách vo verejnom záujme medzi Ministerstvom dopravy SR a Wizz Air do 25. marca 2028. „Ministerstvo má zároveň možnosť predĺžiť zmluvné obdobie o ďalší rok, do 24. marca 2029. O prípadnom využití tejto opcie bude musieť rozhodnúť najneskôr do 1. júna 2027,“ dodal Hajník.
„O akomkoľvek prípadnom rozšírení letového poriadku budeme informovať prostredníctvom našich oficiálnych kanálov, akonáhle bude potvrdené,“ dodala Jardan. Dopravca plánuje prevádzkovať linku aj po roku 2028, kedy sa má skončiť štátna podpora jej fungovania.
„Ak mu to bude dávať ekonomický zmysel, tak určite o tom bude uvažovať,“ uviedol na adresu dopravcu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Podľa neho za prvý rok (od 21. novembra 2025) linka prepravila 220.000 cestujúcich.
Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota avizoval otvorenie témy rozšírenia letov na linke Bratislava - Košice na stretnutí s Wizz Air. „Kapacita je stále vrcholovo naplnená. Vidíme potenciál ju na piatkové a nedeľné dni ešte trochu navýšiť, keďže je enormný záujem o cestovanie na víkend a späť,“ povedal.
Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová pre TASR poznamenala, že Wizz Air zvyšoval frekvenciu letov na linke už dvakrát. „Kým pri jej spustení sa lietalo pôvodne deväťkrát týždenne, od marca 2026 sa frekvencia zvýšila na 13 letov týždenne a od začiatku zimného letového poriadku 2026/2027 už na 14 letov týždenne, teda dvakrát denne. Naposledy sa teda frekvencia letov zvyšovala len pred mesiacom,“ priblížila.
Konečné rozhodnutie o možnom rozšírení letov medzi Bratislavou a Košicami bude podľa Ivana Hajníka z portálu Letectvo závisieť od samotného dopravcu, jeho prevádzkových kapacít a ekonomického vyhodnotenia potenciálu tejto linky. „Ak rokovania dopadnú úspešne a Wizz Air vyhodnotí ďalšie posilnenie spojenia ako ekonomicky opodstatnené, cestujúci by sa mohli dočkať vyššieho počtu letov už s príchodom letného letového poriadku 2027. Osobne považujem ďalšie rozširovanie frekvencie za pozitívny signál. Ukazuje, že vnútroštátne letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami má potenciál a dokáže si nájsť svoje miesto v dopravnej obsluhe Slovenska,“ uviedol Hajník pre TASR.
Každý letecký dopravca podľa odborníka priebežne vyhodnocuje vyťaženosť a ekonomickú efektivitu liniek. Wizz Air patrí medzi dopravcov, ktorí pomerne pružne reagujú na vývoj dopytu a ekonomické výsledky svojich spojení. „Podľa toho upravuje počet letov, presúva kapacity medzi jednotlivými destináciami alebo v prípade nedostatočnej výkonnosti pristupuje k úplnému ukončeniu prevádzky,“ podotkol.
V prípade spojenia Bratislava - Košice je situácia odlišná. Jeho prevádzka je zabezpečená zmluvou o službách vo verejnom záujme medzi Ministerstvom dopravy SR a Wizz Air do 25. marca 2028. „Ministerstvo má zároveň možnosť predĺžiť zmluvné obdobie o ďalší rok, do 24. marca 2029. O prípadnom využití tejto opcie bude musieť rozhodnúť najneskôr do 1. júna 2027,“ dodal Hajník.