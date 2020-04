Wizz Air obnoví 1. mája lety z Viedne do 20 destinácií

Viedeň 28. apríla (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air v utorok oznámila, že v nadchádzajúcich týždňoch obnoví lety z Viedne do 20 destinácií, pričom prvé lety sa začnú od piatka 1. mája.



Maďarská letecká spoločnosť vo svojom vyhlásení ďalej uviedla, že prvými cieľovými miestami, kam začne lietať z Viedne od 1. mája, budú Solún, Dortmund, Lisabon, Oslo a Eindhoven. V priebehu mája začne obnovovať lety aj do ďalších destinácií.



Uplynulý víkend aerolínie Wizz Air informovali, že majú v pláne obnoviť v piatok niektoré lety z londýnskeho letiska Luton na vybrané letiská v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Portugalsku, Španielsku a v Izraeli. Cieľom je poskytovať základné služby pasažierom, ktorí potrebujú cestovať, pričom zavedú opatrenia, aby ochránili zdravie a bezpečnosť cestujúcich.



Palubní sprievodcovia budú nosiť masky a rukavice pri všetkých letoch a budú distribuovať dezinfekčné utierky cestujúcim. Nové opatrenia sa zavedú aj pri nástupe do lietadiel, ktoré sa cez noc vydezinfikujú.



Aerolínie plánujú požiadať klientov, aby sa registrovali a uskutočnili všetky platby online s cieľom znížiť fyzické interakcie na letisku. Cestujúcich tiež požiadajú, aby aj počas nákupov na palube používali bezkontaktné platobné metódy, dodala maďarská letecká spoločnosť.