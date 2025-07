Wizz Air opustí medzinárodné letisko v Abú Zabí

Budapešť 14. júla (TASR) - Nízkonákladový dopravca Wizz Air v pondelok oznámil, že plánuje pozastaviť všetky lokálne lety z Abú Zabí. Prispela k tomu geopolitická situácia v regióne, ktorá má negatívny vplyv na prevádzku liniek. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Medzinárodné letisko Zájed v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov, je dlho v tieni svojho úspešného suseda Dubaja, najrušnejšieho letiska na svete. Minulý rok cestovalo cez Dubaj 92,3 milióna cestujúcich v porovnaní s 28,8 milióna ľudí na letisku Zajed.



Rozhodnutie spoločnosti Wizz Air ukončiť prevádzku zo svojho uzla v Abú Zabí s platnosťou od 1. septembra nasleduje po júnovej dvanásťdňovej vojne medzi Izraelom a Iránom, ktorá otriasla regiónom. Generálny riaditeľ spoločnosti Wizz Air József Váradi vo vyhlásení uviedol, že „prevádzkové prostredie na Blízkom východe sa výrazne zmenilo“.



„Obmedzenia dodávateľského reťazca, geopolitická nestabilita a obmedzený prístup na trh čoraz viac sťažujú udržanie našich pôvodných ambícií,“ povedal Váradi. Dcérska spoločnosť Wizz Air v Abú Zabí, vytvorená v partnerstve so štátnou spoločnosťou Abu Dhabi Developmental Holding Co., bola prvou prevádzkou maďarských aerolínií mimo Európy.



Zisky Wizz Air klesali už predtým, ako sa spoločnosť rozhodla ukončiť svoje operácie v Abú Zabí a pred bezprecedentným iránskym útokom na americkú vojenskú základňu v susednom Katare, ktorý šokoval cestujúcich v regióne. Štáty Perzského zálivu boli dlho považované za bezpečné útočisko pred násilím a nestabilitou na širšom Blízkom východe.



V minulom fiškálnom roku spoločnosť Wizz Air vykázala medziročný pokles čistého zisku o 41,5 % na 213,9 milióna eur z 365,9 milióna eur, aj keď sa jej tržby sa zvýšili o 3,8 % na 5,3 miliardy eur.



Aerolínie uviedli, že uvoľnené zdroje presunú do „regiónov s väčším dlhodobým potenciálom pre udržateľný rast a ziskovosť“. Chcú sa pritom zamerať na svoje kľúčové trhy v strednej a východnej Európe, uviedli v príspevku na sociálnej sieti X.