Wizz Air oznámil za rok pokles prevádzkového zisku o vyše 60 %

Budapešť 5. júna (TASR) - Maďarský nízkonákladový letecký prepravca Wizz Air oznámil za minulý obchodný rok pokles prevádzkového zisku o viac než 60 %, napriek rekordnému počtu prepravených cestujúcich. Výsledky do veľkej miery ovplyvnilo uzemnenie zhruba pätiny lietadiel pre problémy s motormi, čiastočne však aj zvýšené náklady firmy v ďalších oblastiach. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za obchodný rok 2024/2025, ktorý zahrnuje obdobie od apríla do konca marca, dosiahla prevádzkový zisk 167,5 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to predstavuje pokles o 62 %. Tržby pritom vzrástli o 3,8 %, keď Wizz Air prepravil rekordných 63,4 milióna cestujúcich.



Spoločnosť uviedla, že pre problémy s motormi od americkej firmy Pratt & Whitney musela nechať na zemi za ostatný rok viac než 40 lietadiel. To je takmer pätina z jej celkového počtu strojov. Firma dodala, že sa koncom roka 2024 dohodla s Pratt & Whitney na dvojročnom kompenzačnom balíku, ten však podľa nej iba „čiastočne rieši prevádzkové a finančné dôsledky na biznis spoločnosti“.



V máji mala letecká spoločnosť uzemnených 37 lietadiel a očakáva, že do konca septembra ich na zemi zostane 34. Okrem zvýšených nákladov spojených s uzemnením lietadiel Wizz Air poukázal aj na vyššie poplatky na letiskách či náklady na zamestnancov. Celkové náklady firmy sa tak za minulý obchodný rok zvýšili približne o 10 %.



Konkrétny výhľad na tento rok Wizz Air nepredložil, pričom ako dôvod uviedol neistotu na trhu. Dodal však, že počíta s rastom tržieb.