Wizz Air potvrdil nepretržitú prevádzku i napriek nedostatku paliva
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 29. mája (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air uistila cestujúcich, že plánuje lietať podľa letného letového poriadku v plnom rozsahu a v súvislosti so súčasnou situáciou na trhu s palivom neočakáva žiadne narušenia prevádzky.
Ako v piatok spoločnosť informovala, zabezpečila si 70 % svojich potrieb paliva priamym zabezpečením voči cene leteckého paliva Jet A-1. To znamená, že letecká spoločnosť sa nespolieha na všeobecné zabezpečenie voči cene ropy, ale konkrétne si zabezpečila významnú časť svojich nákladov na letecké palivo.
„Tento prístup, známy ako fuel hedging (zabezpečenie paliva), poskytuje spoločnosti Wizz Air väčšiu predvídateľnosť nákladov a pomáha znižovať vystavenie náhlym nárastom cien paliva,“ uviedol dopravca.
Vďaka tomu, že náklady na palivo sú z veľkej časti zabezpečené, môže Wizz Air lepšie plánovať svoju kapacitu, udržiavať stabilnú prevádzku a naďalej ponúkať nízke ceny leteniek aj počas rušnej dovolenkovej sezóny. Wizz Air dodal, že v prvom štvrťroku tohto roka dosiahol mieru splnenia letov na úrovni 99,53 %.
