Wizz Air pozastavuje lety do a z Varny do 1. mája

Sofia 24. marca (TASR) - Letecká Spoločnosť Wizz Air pozastavila všetky lety do a z bulharského mesta Varna v snahe pomôcť obmedziť šírenie nového koronavírusu. Oznámil to v utorok nízkonákladový dopravca.



Lety na letisko a z letiska v čiernomorskom prístavnom meste budú zrušené od 25. marca do 1. mája.



V utorok malo Bulharsko potvrdených 202 prípadov nakazenia novým koronavírusom a tri úmrtia.



Čiernomorský štát zaviedol mimoriadny stav, zatvoril školy, reštaurácie a bary a zakázal všetky zahraničné a domáce dovolenkové cesty do 13. apríla.