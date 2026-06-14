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Wizz Air prepravil za päť mesiacov 29,5 milióna cestujúcich
V kalendárnom roku 2026 Wizz Air očakáva, že jeho lety využije 80 miliónov pasažierov, v roku 2025 ich bolo 68,6 milióna.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air prepravila na svojich pravidelných linkách za päť mesiacov tohto roka celkovo 29,5 milióna cestujúcich. Ich počet medziročne vzrástol o 3,8 milióna alebo 14,9 %, vyplýva z prepočítania a porovnania údajov o dopravnej štatistike na portáli dopravcu. V kalendárnom roku 2026 Wizz Air očakáva, že jeho lety využije 80 miliónov pasažierov, v roku 2025 ich bolo 68,6 milióna.
V uplynulom máji letelo na linkách spoločnosti 7,1 milióna cestujúcich, oproti rovnakému mesiacu 2025 ich pribudlo 26 %, respektíve takmer 1,5 milióna. V porovnaní s tohtoročným aprílom ich bolo viac o 7,5 % alebo skoro o 500.000. Priemerná obsadenosť letov v tomto roku vzrástla z 84,4 % v januári na 91,7 % v máji. Pred rokom sa v uvedených mesiacoch zvýšila z 86 % na 91,2 %.
Ako Wizz Air tiež informoval, pokračujúca vojna na Ukrajine a nestabilná situácia na Blízkom východe ovplyvnili dĺžku letov, prevádzkové náklady, spotrebu paliva s obmedzeniami vo vzdušnom priestore a dlhšími letovými trasami.
Dopravca na to zareagoval rozširovaním siete leteckých liniek v Európe spájajúcich hlavné mestá i zameraním prevádzky na európskych základniach. Jednu zo 40 základní v 18 krajinách má od novembra 2025 na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde má po postupnom výraznom rozšírení siete liniek aktuálne štyri lietadlá Airbus A321neo s kapacitou 239 miest.
Ďalšou súčasnou výzvou v letectve sú kolísavé ceny pohonných látok. „Palivo zostáva celosvetovo jednou z najväčších nákladových položiek leteckých spoločností a predstavuje približne 30 % ich prevádzkových nákladov. To môže mať vplyv na ceny leteniek, ziskovosť leteckých spoločností a prevádzkovú efektívnosť,“ uviedli aerolínie.
Z tohto dôvodu investujú do palivovej úspornosti a optimalizácie prevádzky, udržiavajú model s mimoriadne nízkymi nákladmi a urýchľujú prechod na lietadlá Airbus A321neo. Z 266 lietadiel typov A320 a A321, s priemerným vekom 4,65 roka, vo flotile dopravcu má 75 % modernejšiu technológiu neo. „Smerujeme k dosiahnutiu flotily zloženej výlučne z modelov neo do roku 2029,“ potvrdil Wizz Air.
Na presnosť a zrušenie letov, prevádzku letísk môžu navyše vplývať nedostatok personálu, obmedzenia v riadení letovej prevádzky, preťaženie letísk hlavne v letnom období či opakované štrajky v leteckom odvetví. Dopravca robí priebežné náborové a školiace programy, úzko spolupracuje s letiskami a leteckými úradmi a zameriava sa na udržanie vysokého využitia lietadiel a rýchlych obratových časov. Priemerné využitie lietadiel je 12,5 hodiny denne.
Wizz Air prevádzkuje z troch slovenských letísk v Bratislave, Košiciach a Poprade spolu 35 pravidelných liniek do 32 miest v 21 krajinách. Z toho 31 liniek zabezpečuje z hlavného mesta vrátane vnútroštátneho spojenia s Košicami. Na letisko Londýn Luton možno letieť zo všetkých troch letísk, do Ríma na letisko Fiumicino z Bratislavy aj Košíc. Kapacita miest na všetkých letoch dopravcu zo Slovenska v tomto roku presahuje tri milióny, takmer päťnásobok oproti roku 2025. Podiel úspešne ukončených letov je 99,87 %.
Spoločnosť absolvovala prvý pravidelný let v roku 2004 z Katovíc do Londýna Lutonu. V súčasnosti prepája na vyše tisíc trasách takmer 200 destinácií vo viac ako štyroch desiatkach krajín hlavne v rámci Európy, ale aj do Maroka, Egypta, Zakaukazska či na Blízky východ. Dopravca zabezpečuje počas letnej sezóny 1200 letov denne, má takmer 10.000 zamestnancov.
V uplynulom máji letelo na linkách spoločnosti 7,1 milióna cestujúcich, oproti rovnakému mesiacu 2025 ich pribudlo 26 %, respektíve takmer 1,5 milióna. V porovnaní s tohtoročným aprílom ich bolo viac o 7,5 % alebo skoro o 500.000. Priemerná obsadenosť letov v tomto roku vzrástla z 84,4 % v januári na 91,7 % v máji. Pred rokom sa v uvedených mesiacoch zvýšila z 86 % na 91,2 %.
Ako Wizz Air tiež informoval, pokračujúca vojna na Ukrajine a nestabilná situácia na Blízkom východe ovplyvnili dĺžku letov, prevádzkové náklady, spotrebu paliva s obmedzeniami vo vzdušnom priestore a dlhšími letovými trasami.
Dopravca na to zareagoval rozširovaním siete leteckých liniek v Európe spájajúcich hlavné mestá i zameraním prevádzky na európskych základniach. Jednu zo 40 základní v 18 krajinách má od novembra 2025 na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde má po postupnom výraznom rozšírení siete liniek aktuálne štyri lietadlá Airbus A321neo s kapacitou 239 miest.
Ďalšou súčasnou výzvou v letectve sú kolísavé ceny pohonných látok. „Palivo zostáva celosvetovo jednou z najväčších nákladových položiek leteckých spoločností a predstavuje približne 30 % ich prevádzkových nákladov. To môže mať vplyv na ceny leteniek, ziskovosť leteckých spoločností a prevádzkovú efektívnosť,“ uviedli aerolínie.
Z tohto dôvodu investujú do palivovej úspornosti a optimalizácie prevádzky, udržiavajú model s mimoriadne nízkymi nákladmi a urýchľujú prechod na lietadlá Airbus A321neo. Z 266 lietadiel typov A320 a A321, s priemerným vekom 4,65 roka, vo flotile dopravcu má 75 % modernejšiu technológiu neo. „Smerujeme k dosiahnutiu flotily zloženej výlučne z modelov neo do roku 2029,“ potvrdil Wizz Air.
Na presnosť a zrušenie letov, prevádzku letísk môžu navyše vplývať nedostatok personálu, obmedzenia v riadení letovej prevádzky, preťaženie letísk hlavne v letnom období či opakované štrajky v leteckom odvetví. Dopravca robí priebežné náborové a školiace programy, úzko spolupracuje s letiskami a leteckými úradmi a zameriava sa na udržanie vysokého využitia lietadiel a rýchlych obratových časov. Priemerné využitie lietadiel je 12,5 hodiny denne.
Wizz Air prevádzkuje z troch slovenských letísk v Bratislave, Košiciach a Poprade spolu 35 pravidelných liniek do 32 miest v 21 krajinách. Z toho 31 liniek zabezpečuje z hlavného mesta vrátane vnútroštátneho spojenia s Košicami. Na letisko Londýn Luton možno letieť zo všetkých troch letísk, do Ríma na letisko Fiumicino z Bratislavy aj Košíc. Kapacita miest na všetkých letoch dopravcu zo Slovenska v tomto roku presahuje tri milióny, takmer päťnásobok oproti roku 2025. Podiel úspešne ukončených letov je 99,87 %.
Spoločnosť absolvovala prvý pravidelný let v roku 2004 z Katovíc do Londýna Lutonu. V súčasnosti prepája na vyše tisíc trasách takmer 200 destinácií vo viac ako štyroch desiatkach krajín hlavne v rámci Európy, ale aj do Maroka, Egypta, Zakaukazska či na Blízky východ. Dopravca zabezpečuje počas letnej sezóny 1200 letov denne, má takmer 10.000 zamestnancov.