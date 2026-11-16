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Wizz Air presiahol hranicu 10.000 zamestnancov
Zamestnanci Wizz Air pochádzajú z viac ako 100 krajín a pôsobia v 50 krajinách v Európe aj mimo nej, čím sa táto spoločnosť radí medzi najmultikultúrnejšie pracovné kolektívy v európskom letectve.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Jedna z najväčších nízkonákladových leteckých spoločností v Európe Wizz Air presiahla hranicu 10.000 zamestnancov. Odzrkadľuje to jej neustály rast a rozsah medzinárodného tímu zabezpečujúceho leteckú prevádzku, informoval v pondelok dopravca.
Zamestnanci Wizz Air pochádzajú z viac ako 100 krajín a pôsobia v 50 krajinách v Európe aj mimo nej, čím sa táto spoločnosť radí medzi najmultikultúrnejšie pracovné kolektívy v európskom letectve. Za každým letom je podľa spoločnosti oveľa viac ľudí, ako stretnú cestujúci na letisku a v lietadle - od plánovania letovej siete a rozvrhov posádok až po letovú prevádzku, zákaznícku podporu, digitálny rozvoj a zážitok na palube.
Otvorenie základne Wizz Air na bratislavskom letisku vlani 14. novembra prinieslo výrazný nárast priamych spojení, dva milióny cestujúcich, nové možnosti cestovania počas celého roka a posilnenie pozície Bratislavy na európskej leteckej mape.
Na letisku v slovenskej metropole, odkiaľ lieta už desať rokov, má aktuálne štyri lietadlá Airbus A321neo s kapacitou 239 miest. V zimnom letovom poriadku 2026/2027 prevádzkuje z Bratislavy 27 pravidelných liniek do 22 krajín vrátane vnútroštátnej Bratislava - Košice, ktorá funguje takmer rok. Z Košíc prevádzkuje aj linky do Londýna-Lutonu a Ríma na letisko Fiumicino, z Popradu-Tatier do Londýna-Lutonu, Gdanska a najnovšie do Prahy.
Wizz Air prevádzkuje flotilu 276 lietadiel typov Airbus A320 a A321. Spoločnosť v roku 2025 prepravila 68,6 milióna cestujúcich. Je kótovaná na Londýnskej burze cenných papierov pod označením WIZZ.
Zamestnanci Wizz Air pochádzajú z viac ako 100 krajín a pôsobia v 50 krajinách v Európe aj mimo nej, čím sa táto spoločnosť radí medzi najmultikultúrnejšie pracovné kolektívy v európskom letectve. Za každým letom je podľa spoločnosti oveľa viac ľudí, ako stretnú cestujúci na letisku a v lietadle - od plánovania letovej siete a rozvrhov posádok až po letovú prevádzku, zákaznícku podporu, digitálny rozvoj a zážitok na palube.
Otvorenie základne Wizz Air na bratislavskom letisku vlani 14. novembra prinieslo výrazný nárast priamych spojení, dva milióny cestujúcich, nové možnosti cestovania počas celého roka a posilnenie pozície Bratislavy na európskej leteckej mape.
Na letisku v slovenskej metropole, odkiaľ lieta už desať rokov, má aktuálne štyri lietadlá Airbus A321neo s kapacitou 239 miest. V zimnom letovom poriadku 2026/2027 prevádzkuje z Bratislavy 27 pravidelných liniek do 22 krajín vrátane vnútroštátnej Bratislava - Košice, ktorá funguje takmer rok. Z Košíc prevádzkuje aj linky do Londýna-Lutonu a Ríma na letisko Fiumicino, z Popradu-Tatier do Londýna-Lutonu, Gdanska a najnovšie do Prahy.
Wizz Air prevádzkuje flotilu 276 lietadiel typov Airbus A320 a A321. Spoločnosť v roku 2025 prepravila 68,6 milióna cestujúcich. Je kótovaná na Londýnskej burze cenných papierov pod označením WIZZ.