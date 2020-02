Wizz Air preventívne pozastavil všetky spoje s talanskymi mestami

Budapešť 27. februára (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air pozastavila pre hrozbu šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 všetky svoje spoje smerujúce do talianskych miest, informovala vo štvrtok agentúra MTI s odvolaním sa na webovú stránku týchto aeroliniek.



Na stránke Wizz Air-u nie je možné objednať letenky v období od 10. marca do 4. apríla do Ríma, Bologne, Katánie, Neapola, Milána a do Bari.



Spoločnosť Wizz Air avizovala usporiadanie tlačovej konferencie na neskôr.



V stredu Wizz Air podľa MTI oznámil, že z prevádzky vyradil lietadlo, ktorým na linke z Bologne do juhorumunského mesta Craiova a späť cestoval 18. a 22. februára 71-ročný Talian. Po návrate do Talianska zistili, že je infikovaný novým koronavírusom SARS-CoV-2.



