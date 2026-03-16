Wizz Air pridáva z Bratislavy šesť pravidelných leteckých liniek
Celkový počet pravidelných liniek, ktoré uvedený dopravca aktuálne prevádzkuje z Bratislavy, po pridaní šiestich nových vzrastie z 19 na 25.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoje pravidelné linky z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave o avizované lety do ďalších šiestich destinácií. V pondelok začala prevádzkovať letecké spojenia do Tirany, Berlína a Ríma na letisko Fiumicino. Vyplýva to z informácií o letoch na portáli bratislavského letiska.
V utorok (17. 3.) začne Wizz Air pravidelne lietať zo slovenskej metropoly aj do Dortmundu, Prištiny a Ochridu. Pôvodne plánoval spustiť aj linku do Tel Avivu, ale pre vojnový konflikt na Blízkom východe ju zatiaľ odložil predbežne na koniec marca.
Celkový počet pravidelných liniek, ktoré uvedený dopravca aktuálne prevádzkuje z Bratislavy, po pridaní šiestich nových vzrastie z 19 na 25. Linku do Nišu prestal prevádzkovať v závere februára. Lety na vnútroštátnej linke Bratislava - Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, rozšíri od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Už skôr oznámil, že v závere marca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy, Nice a v júni na ostrov Mykonos.
V utorok (17. 3.) začne Wizz Air pravidelne lietať zo slovenskej metropoly aj do Dortmundu, Prištiny a Ochridu. Pôvodne plánoval spustiť aj linku do Tel Avivu, ale pre vojnový konflikt na Blízkom východe ju zatiaľ odložil predbežne na koniec marca.
Celkový počet pravidelných liniek, ktoré uvedený dopravca aktuálne prevádzkuje z Bratislavy, po pridaní šiestich nových vzrastie z 19 na 25. Linku do Nišu prestal prevádzkovať v závere februára. Lety na vnútroštátnej linke Bratislava - Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, rozšíri od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Už skôr oznámil, že v závere marca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy, Nice a v júni na ostrov Mykonos.