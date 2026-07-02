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Wizz Air rozširuje sieť liniek z Bratislavy o tri destinácie
Hurgada je jedným z najobľúbenejších letovísk pri Červenom mori, najmä pre stabilné počasie, mnoho hotelov či šnorchlovanie a potápanie.
Autor TASR
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Bratislava 2. júla (TASR) - Letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoju sieť pravidelných liniek z Bratislavy o tri nové destinácie. Od októbra 2026 budú môcť cestujúci zo slovenskej metropoly lietať aj do marockého Agadiru, egyptskej Hurgady a hlavného mesta Azerbajdžanu Baku. Dopravca to vo štvrtok potvrdil s tým, že v súčasnosti prevádzkuje zo Slovenska lety do 35 destinácií v 15 krajinách.
„Spoločnosť Wizz Air plánuje uskutočniť prvé lety z Bratislavy do nových destinácií od 25. októbra, pričom lety do všetkých troch miest budú premávať dvakrát týždenne,“ informoval dopravca. Do Agadiru bude lietať celoročne v utorok a sobotu, do Hurgady v pondelok a piatok.
„V prípade Baku sa letový poriadok bude líšiť v zimnej a letnej sezóne. Počas chladnejších mesiacov budú lety prevádzkované v stredu a v sobotu. V lete budú lety prevádzkované v utorok a sobotu,“ priblížil Wizz Air.
Agadir leží pri Atlantickom oceáne, má pieskové pláže a pobrežnú promenádu. V meste je napríklad trh Souk El Had aj vyhliadka v Kasbah Agadir Oufella. Neďaleké mestečko Taghazout je známe surfovaním.
Hurgada je jedným z najobľúbenejších letovísk pri Červenom mori, najmä pre stabilné počasie, mnoho hotelov či šnorchlovanie a potápanie. Okrem pláže ponúka aj výlety do Saharskej púšte, jazdu na štvorkolkách, návštevy beduínskych táborov alebo večerné programy v prístave a starej štvrti El Dahar.
Baku spája historické jadro Icherisheher, zapísané na zozname UNESCO, s modernou architektúrou, promenádou pozdĺž Kaspického mora a kultúrou, ktorú ovplyvnili Hodvábna cesta, Perzia, Kaukaz a postsovietsky priestor. Navštíviť tam možno Dievčenskú vežu, palác Širvanšáhov, Plamenné veže alebo futuristické Centrum Hejdara Alijeva.
„Spoločnosť Wizz Air plánuje uskutočniť prvé lety z Bratislavy do nových destinácií od 25. októbra, pričom lety do všetkých troch miest budú premávať dvakrát týždenne,“ informoval dopravca. Do Agadiru bude lietať celoročne v utorok a sobotu, do Hurgady v pondelok a piatok.
„V prípade Baku sa letový poriadok bude líšiť v zimnej a letnej sezóne. Počas chladnejších mesiacov budú lety prevádzkované v stredu a v sobotu. V lete budú lety prevádzkované v utorok a sobotu,“ priblížil Wizz Air.
Agadir leží pri Atlantickom oceáne, má pieskové pláže a pobrežnú promenádu. V meste je napríklad trh Souk El Had aj vyhliadka v Kasbah Agadir Oufella. Neďaleké mestečko Taghazout je známe surfovaním.
Hurgada je jedným z najobľúbenejších letovísk pri Červenom mori, najmä pre stabilné počasie, mnoho hotelov či šnorchlovanie a potápanie. Okrem pláže ponúka aj výlety do Saharskej púšte, jazdu na štvorkolkách, návštevy beduínskych táborov alebo večerné programy v prístave a starej štvrti El Dahar.
Baku spája historické jadro Icherisheher, zapísané na zozname UNESCO, s modernou architektúrou, promenádou pozdĺž Kaspického mora a kultúrou, ktorú ovplyvnili Hodvábna cesta, Perzia, Kaukaz a postsovietsky priestor. Navštíviť tam možno Dievčenskú vežu, palác Širvanšáhov, Plamenné veže alebo futuristické Centrum Hejdara Alijeva.