Wizz Air plánuje z Bratislavy pridať šesť pravidelných liniek
Po otvorení svojej základne na letisku vlani v novembri aktuálne odtiaľ prevádzkuje 25 pravidelných liniek a ďalších šesť plánuje pridať postupne v závere marca, v máji a júni.
Bratislava 25. marca (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air sa po desiatich rokoch svojho pôsobenia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) stala jedným z dvoch hlavných dopravcov. Po otvorení svojej základne na letisku vlani v novembri aktuálne odtiaľ prevádzkuje 25 pravidelných liniek a ďalších šesť plánuje pridať postupne v závere marca, v máji a júni.
„Počas svojho 10-ročného pôsobenia na Letisku Bratislava sa pre nás stal Wizz Air dôležitým partnerom, ktorý aktuálne zabezpečuje enormný prevádzkový rast letiska,“ informoval v stredu generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
Od spustenia prvej linky tohto dopravcu z letiska v slovenskej metropole v marci 2016 do Skopje (stále funguje) vzrástol, respektíve ešte vzrastie počet liniek Wizz Air na 31. Podľa Novotu to umožnilo práve otvorenie základne spoločnosti na bratislavskom letisku so štyrmi bázovanými lietadlami Airbus A321neo s kapacitou 239 miest. Tie presunul zo svojej už bývalej základne na viedenskom letisku. „Nové linky a vyššie frekvencie letov, vrátane spojenia do Košíc, prispejú k rekordnému rastu počtu cestujúcich na bratislavskom letisku,“ uviedol šéf letiska. Spolupráca s Wizz Air podľa neho významne posilňuje dostupnosť leteckej dopravy zo Slovenska.
Obchodný zástupca Wizz Air pre strednú a východnú Európu a Blízky východ András Szabó označil 10 rokov v Bratislave pre dopravcu za významný míľnik. „Potvrdzuje náš dlhodobý záujem o slovenský trh aj dôveru cestujúcich. Rozširovanie siete liniek a zvyšovanie frekvencií je dôkazom nášho záväzku zlepšovať dostupnosť leteckého spojenia a podporovať ekonomický rozvoj regiónu,“ podotkol.
Wizz Air v marci pridal z Bratislavy zatiaľ šesť liniek do Tirany, Berlína, Ríma na hlavné letisko Fiumicino, Dortmundu, Prištiny a Ochridu. V závere tohto mesiaca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy na hlavné letisko F. Chopina, Nice, v máji do Podgorice a v júni na ostrov Mykonos. Otvorenie linky do Tel Avivu pre vojnový konflikt na Blízkom východe odložil predbežne na 9. apríla.
Lety na vnútroštátnej linke Bratislava - Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, dopravca rozšíril od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Lieta na nej dvakrát denne, s výnimkou stredy. V rámci letného letového poriadku, ktorý sa začne 29. marca, Wizz Air navyše zvýši frekvenciu na šiestich existujúcich linkách.
„Počas svojho 10-ročného pôsobenia na Letisku Bratislava sa pre nás stal Wizz Air dôležitým partnerom, ktorý aktuálne zabezpečuje enormný prevádzkový rast letiska,“ informoval v stredu generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
Od spustenia prvej linky tohto dopravcu z letiska v slovenskej metropole v marci 2016 do Skopje (stále funguje) vzrástol, respektíve ešte vzrastie počet liniek Wizz Air na 31. Podľa Novotu to umožnilo práve otvorenie základne spoločnosti na bratislavskom letisku so štyrmi bázovanými lietadlami Airbus A321neo s kapacitou 239 miest. Tie presunul zo svojej už bývalej základne na viedenskom letisku. „Nové linky a vyššie frekvencie letov, vrátane spojenia do Košíc, prispejú k rekordnému rastu počtu cestujúcich na bratislavskom letisku,“ uviedol šéf letiska. Spolupráca s Wizz Air podľa neho významne posilňuje dostupnosť leteckej dopravy zo Slovenska.
Obchodný zástupca Wizz Air pre strednú a východnú Európu a Blízky východ András Szabó označil 10 rokov v Bratislave pre dopravcu za významný míľnik. „Potvrdzuje náš dlhodobý záujem o slovenský trh aj dôveru cestujúcich. Rozširovanie siete liniek a zvyšovanie frekvencií je dôkazom nášho záväzku zlepšovať dostupnosť leteckého spojenia a podporovať ekonomický rozvoj regiónu,“ podotkol.
Wizz Air v marci pridal z Bratislavy zatiaľ šesť liniek do Tirany, Berlína, Ríma na hlavné letisko Fiumicino, Dortmundu, Prištiny a Ochridu. V závere tohto mesiaca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy na hlavné letisko F. Chopina, Nice, v máji do Podgorice a v júni na ostrov Mykonos. Otvorenie linky do Tel Avivu pre vojnový konflikt na Blízkom východe odložil predbežne na 9. apríla.
Lety na vnútroštátnej linke Bratislava - Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, dopravca rozšíril od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Lieta na nej dvakrát denne, s výnimkou stredy. V rámci letného letového poriadku, ktorý sa začne 29. marca, Wizz Air navyše zvýši frekvenciu na šiestich existujúcich linkách.