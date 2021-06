Wizz Air sa v minulom roku prepadla do straty, tú očakáva aj tento rok

Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air oznámila za skončený obchodný rok stratu vyše 570 miliónov eur. Za prepadom do straty z predchádzajúceho celoročného zisku viac než 280 miliónov eur sú rozsiahle obmedzenia v doprave v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Spoločnosť zároveň upozornila, že ak nedôjde k urýchlenému uvoľneniu obmedzení, stratová bude aj v súčasnom obchodnom roku.



Spoločnosť Wizz Air uviedla, že za obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončil v závere marca, zaznamenala čistú stratu 572,1 milióna eur. Na akciu to predstavuje 6,73 eura. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku dosiahla firma čistý zisk 281,1 milióna eur (2,22 eura/akcia). Základná strata predstavovala 482,4 milióna eur, zatiaľ čo v obchodnom roku 2019/2020 vykázali aerolínie základný zisk 344,8 milióna eur.



Celkové tržby za skončený obchodný rok dosiahli 739 miliónov eur. V porovnaní s minulým obchodným rokom to predstavuje pokles o 73 %.



Aerolínie zároveň upozornili na pomalšie než predpokladané uvoľňovanie obmedzení v oblasti cestovania a leteckej dopravy. "Ak nedôjde k zrýchlenému zmierňovaniu a permanentnému uvoľneniu obmedzení, očakávame stratu aj v obchodnom roku 2021/2022," povedal šéf aerolínií József Váradi.



Spoločnosť očakáva, že v 1. kvartáli súčasného obchodného roka, teda v období apríl - jún, bude využívať iba 30 % kapacity v porovnaní s predpandemickým stavom. K plnej kapacite by sa firma mala vrátiť až v obchodnom roku 2022/2023.