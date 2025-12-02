< sekcia Ekonomika
Wizz Air spustí od marca novú leteckú linku Košice - Rím
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že vlani navštívilo východné Slovensko vyše 17.000 talianskych turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 52 percent.
Autor TASR
Košice 2. decembra (TASR) - Letecká spoločnosť Wizz Air spustí v nasledujúcom roku novú leteckú linku Košice - Rím. Na talianske najväčšie a ôsme najvyťaženejšie európske letisko Rím Fiumicino bude lietať dvakrát týždenne. Prvý let je naplánovaný na 31. marec 2026. Informuje o tom Letisko Košice na svojej webovej stránke.
Ako uviedol zástupca výkonného riaditeľa ačlen predstavenstva letiska v Košiciach Tomáš Jančuš, o spojenie sRímom sa snažili niekoľko rokov. „Spojenie Košice - Rím nie je len novou destináciou. Je symbolom nášho rastúceho pôsobenia na Slovensku a našej viery v silu tohto trhu,“ dodala manažérka strategickej komunikácie leteckej spoločnosti Daniela Bergmane s tým, že táto priama linka otvára bránu z východného Slovenska do jedného z najikonickejších európskych miest.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že vlani navštívilo východné Slovensko vyše 17.000 talianskych turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 52 percent. Pravidelná linka Košice - Rím podľa jeho slov predstavuje obrovský potenciál na ďalší rast. Zároveň avizoval, že v tejto súvislosti pripravujú aj viaceré marketingové aktivity, ktoré by mali prispieť ekonomike v rámci celého odvetvia cestovného ruchu - od podnikateľov a ubytovateľov až po reštaurácie, sprievodcov či miestne služby.
„Pre Košice aj celý východ je nové spojenie s Rímom veľkým krokom vpred. Rozhodnutie spoločnosti Wizz Air ďalej investovať do Košíc jasne ukazuje potenciál regiónu rásť apriťahovať viac cestujúcich,“ skonštatoval minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Ako uviedol zástupca výkonného riaditeľa ačlen predstavenstva letiska v Košiciach Tomáš Jančuš, o spojenie sRímom sa snažili niekoľko rokov. „Spojenie Košice - Rím nie je len novou destináciou. Je symbolom nášho rastúceho pôsobenia na Slovensku a našej viery v silu tohto trhu,“ dodala manažérka strategickej komunikácie leteckej spoločnosti Daniela Bergmane s tým, že táto priama linka otvára bránu z východného Slovenska do jedného z najikonickejších európskych miest.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že vlani navštívilo východné Slovensko vyše 17.000 talianskych turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 52 percent. Pravidelná linka Košice - Rím podľa jeho slov predstavuje obrovský potenciál na ďalší rast. Zároveň avizoval, že v tejto súvislosti pripravujú aj viaceré marketingové aktivity, ktoré by mali prispieť ekonomike v rámci celého odvetvia cestovného ruchu - od podnikateľov a ubytovateľov až po reštaurácie, sprievodcov či miestne služby.
„Pre Košice aj celý východ je nové spojenie s Rímom veľkým krokom vpred. Rozhodnutie spoločnosti Wizz Air ďalej investovať do Košíc jasne ukazuje potenciál regiónu rásť apriťahovať viac cestujúcich,“ skonštatoval minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).