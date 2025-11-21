< sekcia Ekonomika
Wizz Air spustil prvým letom linku Bratislava - Košice
Letecké prepojenie Bratislavy a Košíc podľa letiska a dopravcu výrazne skracuje cestovný čas medzi západným a východným Slovenskom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 21. novembra (TASR) - Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila v piatok slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Wizz Air toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.
Prvý ranný let smeroval z Bratislavy do Košíc. Možnosť následne odletieť z Košíc do Bratislavy využilo 233 cestujúcich, čo predstavuje vyše 97-percentnú obsadenosť. Informovalo o tom košické letisko.
„Som rád, že som dnes splnil sľub a naše dve najväčšie mestá po vyše šiestich rokoch opäť spája letecké spojenie. Považujem ho za rýchlu a bezpečnú možnosť, ako sa dostať z jedného konca našej krajiny na druhý,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Letecké prepojenie Bratislavy a Košíc podľa letiska a dopravcu výrazne skracuje cestovný čas medzi západným a východným Slovenskom, čím podporuje obchodné cesty, rodinné návštevy aj cestovný ruch v oboch smeroch.
„Dnešný inauguračný let medzi Bratislavou a Košicami predstavuje kľúčový krok k zlepšeniu domácej leteckej konektivity a sme radi, že môžeme byt súčasťou tohto vývoja,“ povedal manažér pre rozvoj siete v spoločnosti Wizz Air András Szabó.
Význam spojenia s menej ako hodinovým letom zvýraznil riaditeľ Letiska Košice Thomas Dworschak. „Nová linka predstavuje obrovský krok vpred pre mobilitu na Slovensku - nielen pre manažérov a študentov, ale aj pre rodiny či cestovateľov, ktorí si chcú jednoducho užiť pohodlný víkend na opačnom konci krajiny,“ povedal.
Prínos linky pre mesto Košice, Košický kraj aj celé východné Slovensko ocenili aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Prvý ranný let smeroval z Bratislavy do Košíc. Možnosť následne odletieť z Košíc do Bratislavy využilo 233 cestujúcich, čo predstavuje vyše 97-percentnú obsadenosť. Informovalo o tom košické letisko.
„Som rád, že som dnes splnil sľub a naše dve najväčšie mestá po vyše šiestich rokoch opäť spája letecké spojenie. Považujem ho za rýchlu a bezpečnú možnosť, ako sa dostať z jedného konca našej krajiny na druhý,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Letecké prepojenie Bratislavy a Košíc podľa letiska a dopravcu výrazne skracuje cestovný čas medzi západným a východným Slovenskom, čím podporuje obchodné cesty, rodinné návštevy aj cestovný ruch v oboch smeroch.
„Dnešný inauguračný let medzi Bratislavou a Košicami predstavuje kľúčový krok k zlepšeniu domácej leteckej konektivity a sme radi, že môžeme byt súčasťou tohto vývoja,“ povedal manažér pre rozvoj siete v spoločnosti Wizz Air András Szabó.
Význam spojenia s menej ako hodinovým letom zvýraznil riaditeľ Letiska Košice Thomas Dworschak. „Nová linka predstavuje obrovský krok vpred pre mobilitu na Slovensku - nielen pre manažérov a študentov, ale aj pre rodiny či cestovateľov, ktorí si chcú jednoducho užiť pohodlný víkend na opačnom konci krajiny,“ povedal.
Prínos linky pre mesto Košice, Košický kraj aj celé východné Slovensko ocenili aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a primátor Košíc Jaroslav Polaček.