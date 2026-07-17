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Wizz Air upravuje linky z Bratislavy, uprednostní najžiadanejšie
Viaceré pravidelné linky dopravcu po tomto letnom období skončia.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila zmeny v prevádzke svojich pravidelných liniek z Bratislavy po skončení aktuálneho letného letového poriadku 24. októbra. Ako uviedla pre TASR, neustále kontroluje výkonnosť svojej siete, aby zabezpečila, že kapacita bude pridelená trasám s najväčším dopytom cestujúcich.
Po ukončení priameho spojenia do srbského Nišu začiatkom roka (fungovalo od decembra 2025) skončila v závere júna 2026 linka do rumunskej metropoly Bukurešť, ktorá bola v prevádzke od konca októbra minulého roka. Išlo o dve z troch desiatok nových spojení, ktoré Wizz Air postupne otvoril v súvislosti so svojou expanziou a zriadením základne na bratislavskom letisku vlani v novembri.
„Linka Bratislava - Bukurešť bola zrušená po preskúmaní jej výkonnosti a aktuálnych trhových podmienok. Kapacita bude prerozdelená do destinácií, kde vidíme väčší dopyt a môžeme cestujúcim ponúknuť vyššiu hodnotu,“ zdôvodnil Wizz Air.
Viaceré pravidelné linky dopravcu po tomto letnom období skončia. V zimnom poriadku od októbra 2026 do marca 2027 nebudú pokračovať, vrátiť by sa mali v budúcej letnej sezóne. „Lety z Bratislavy do Nice, Lamezia Terme, Ochridu a Plovdivu sú sezónne trasy a ich prevádzka je plánovaná počas letnej sezóny. Spoločnosť v súčasnosti nahráva trasy pre letný letový poriadok 2027 a čoskoro budú k dispozícii na rezerváciu,“ uviedol Wizz Air.
Dopravca v súvislosti s linkami do Severného Macedónska a Bulharska poznamenal, že bude naďalej prevádzkovať celoročné linky do Skopje a Varny.
„Počas zimnej sezóny (2026/2027) Wizz Air zameria kapacitu na destinácie so silnejším zimným dopytom, vrátane nedávno ohlásených liniek z Bratislavy do Agadiru (v Maroku) a Hurgady (v Egypte),“ dodala spoločnosť. Pridá k nim takisto už oznámenú novú linku do hlavného mesta Azerbajdžanu Baku.
Wizz Air v súčasnosti prevádzkuje z Bratislavy 29 medzištátnych pravidelných liniek do 19 krajín aj vnútroštátnu linku medzi hlavným mestom SR a Košicami.
Po ukončení priameho spojenia do srbského Nišu začiatkom roka (fungovalo od decembra 2025) skončila v závere júna 2026 linka do rumunskej metropoly Bukurešť, ktorá bola v prevádzke od konca októbra minulého roka. Išlo o dve z troch desiatok nových spojení, ktoré Wizz Air postupne otvoril v súvislosti so svojou expanziou a zriadením základne na bratislavskom letisku vlani v novembri.
„Linka Bratislava - Bukurešť bola zrušená po preskúmaní jej výkonnosti a aktuálnych trhových podmienok. Kapacita bude prerozdelená do destinácií, kde vidíme väčší dopyt a môžeme cestujúcim ponúknuť vyššiu hodnotu,“ zdôvodnil Wizz Air.
Viaceré pravidelné linky dopravcu po tomto letnom období skončia. V zimnom poriadku od októbra 2026 do marca 2027 nebudú pokračovať, vrátiť by sa mali v budúcej letnej sezóne. „Lety z Bratislavy do Nice, Lamezia Terme, Ochridu a Plovdivu sú sezónne trasy a ich prevádzka je plánovaná počas letnej sezóny. Spoločnosť v súčasnosti nahráva trasy pre letný letový poriadok 2027 a čoskoro budú k dispozícii na rezerváciu,“ uviedol Wizz Air.
Dopravca v súvislosti s linkami do Severného Macedónska a Bulharska poznamenal, že bude naďalej prevádzkovať celoročné linky do Skopje a Varny.
„Počas zimnej sezóny (2026/2027) Wizz Air zameria kapacitu na destinácie so silnejším zimným dopytom, vrátane nedávno ohlásených liniek z Bratislavy do Agadiru (v Maroku) a Hurgady (v Egypte),“ dodala spoločnosť. Pridá k nim takisto už oznámenú novú linku do hlavného mesta Azerbajdžanu Baku.
Wizz Air v súčasnosti prevádzkuje z Bratislavy 29 medzištátnych pravidelných liniek do 19 krajín aj vnútroštátnu linku medzi hlavným mestom SR a Košicami.