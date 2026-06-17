< sekcia Ekonomika
Wizz Air uznáva dohodu o pravidlách EÚ, náklady môžu vzrásť
Revidovaná dohoda podľa spoločnosti tiež nerieši skutočný problém dlhých meškaní a zrušení letov spôsobených orgánmi riadenia letovej prevádzky.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 17. júna (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air uznáva politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o revízii pravidiel Európskej únie o právach cestujúcich v leteckej doprave. Hoci podporuje cieľ poskytovať cestujúcim jasné a transparentné informácie, obáva sa, že niekoľko prvkov balíka predstavuje riziko zvýšenia nákladov pre milióny európskych cestujúcich a zároveň obmedzuje flexibilitu, ktorá uľahčila cestovanie lietadlom na celom kontinente. Dopravca o tom informoval v stredu v súvislosti s dohodou EÚ o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave.
„Dohoda zachováva existujúci režim kompenzácií podľa európskeho nariadenia č. 261 (z roku 2004) vrátane nároku na kompenzáciu po trojhodinových meškaniach a úrovne kompenzácií až do výšky 600 eur. Hoci ochrana cestujúcich zostáva dôležitá, rozhodnutie nemodernizovať rámec vypracovaný pred viac ako 20 rokmi neodráža dnešnú prevádzkovú realitu vrátane zvýšenej leteckej prevádzky, obmedzení infraštruktúry, prerušení riadenia letovej prevádzky a geopolitických výziev, ktoré ovplyvňujú letecké spoločnosti v celej Európe,“ uviedol Wizz Air.
Revidovaná dohoda podľa spoločnosti tiež nerieši skutočný problém dlhých meškaní a zrušení letov spôsobených orgánmi riadenia letovej prevádzky. Ako pokračovala, zdá sa, že EÚ naďalej považuje za spravodlivé, aby letecké spoločnosti znášali náklady na nedostatky systému riadenia letovej prevádzky.
Wizz Air víta cieľ zabezpečiť, aby malé deti sedeli so svojím sprevádzajúcim rodičom alebo zákonným zástupcom. Dopravca v skutočnosti už dlho uplatňuje politiku, podľa ktorej sú deťom mladším ako 14 rokov automaticky pridelené miesta vedľa sprevádzajúceho dospelého bez dodatočných poplatkov.
Spoločnosť tiež berie na vedomie zavedenie dodatočných požiadaviek týkajúcich sa prezentácie poplatkov za batožinu počas procesu rezervácie. Podporuje transparentnosť a verí, že cestujúci by mali mať jasné informácie pri rozhodovaní o cestovaní. Týmito súčasnými revíziami však podľa dopravcu tvorcovia politík podkopávajú zásadu, že cestujúci by mali mať možnosť slobodne si vybrať a platiť iba za služby, ktoré skutočne využijú.
„Dohoda zachováva existujúci režim kompenzácií podľa európskeho nariadenia č. 261 (z roku 2004) vrátane nároku na kompenzáciu po trojhodinových meškaniach a úrovne kompenzácií až do výšky 600 eur. Hoci ochrana cestujúcich zostáva dôležitá, rozhodnutie nemodernizovať rámec vypracovaný pred viac ako 20 rokmi neodráža dnešnú prevádzkovú realitu vrátane zvýšenej leteckej prevádzky, obmedzení infraštruktúry, prerušení riadenia letovej prevádzky a geopolitických výziev, ktoré ovplyvňujú letecké spoločnosti v celej Európe,“ uviedol Wizz Air.
Revidovaná dohoda podľa spoločnosti tiež nerieši skutočný problém dlhých meškaní a zrušení letov spôsobených orgánmi riadenia letovej prevádzky. Ako pokračovala, zdá sa, že EÚ naďalej považuje za spravodlivé, aby letecké spoločnosti znášali náklady na nedostatky systému riadenia letovej prevádzky.
Wizz Air víta cieľ zabezpečiť, aby malé deti sedeli so svojím sprevádzajúcim rodičom alebo zákonným zástupcom. Dopravca v skutočnosti už dlho uplatňuje politiku, podľa ktorej sú deťom mladším ako 14 rokov automaticky pridelené miesta vedľa sprevádzajúceho dospelého bez dodatočných poplatkov.
Spoločnosť tiež berie na vedomie zavedenie dodatočných požiadaviek týkajúcich sa prezentácie poplatkov za batožinu počas procesu rezervácie. Podporuje transparentnosť a verí, že cestujúci by mali mať jasné informácie pri rozhodovaní o cestovaní. Týmito súčasnými revíziami však podľa dopravcu tvorcovia politík podkopávajú zásadu, že cestujúci by mali mať možnosť slobodne si vybrať a platiť iba za služby, ktoré skutočne využijú.