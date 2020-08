Wizz Air varuje pred zastavením zotavovania v leteckej doprave

Budapešť 25. augusta (TASR) - Maďarská letecká spoločnosť Wizz Air v utorok upozornila, že nedávne oživenie v odvetví leteckej dopravy by sa mohlo opäť zastaviť. Dôvodom sú varovania pred cestou do niektorých štátov pre nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 a obmedzenia, ako je povinná karanténa, ktoré brzdia cestovanie po Európe.



Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a vo východnej Európe zároveň uviedla, že ani po zavedení pravidiel o karanténe v Británii neprehodnotila svoje dlhodobé plány expanzie na tamojšom trhu.



Wizz Air v uplynulých rokoch úspešne expandoval z východnej do západnej Európy. Patrí medzi letecké spoločnosti, ktoré sa najrýchlejších zotavili z cestovných blokád. V súčasnosti lieta na 80 % svojej kapacity v minulom roku.



Ale najnovšie údaje o nákupe leteniek ukazujú, že oživenie v tomto segmente cestovného ruchu v Európe sa začalo v auguste zastavovať po silnejšom výkone v júli.



Wizz Air uviedol, že 80 % kapacity je za súčasných okolností maximum, na ktoré sa dokázal dostať, a táto kapacita by mohla opäť klesnúť.



Generálny riaditeľ József Váradi skonštatoval, že odteraz budú aerolínie schopné buď si udržať terajšiu úroveň, alebo dôjde k miernemu poklesu kapacity.



Aj ich hlavný súper Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, minulý týždeň oznámil, že zrevidoval svoje plány dostať sa do októbra na 70 % svojej kapacity. Namiesto toho v septembri a októbri zníži lety o 20 % v dôsledku výrazného oslabenia rezervácií. A ďalší rival EasyJet počíta vo 4. štvrťroku s dosiahnutím 40 % vlaňajšej kapacity.



Wizz Air sa napriek pandémii naďalej drží svojich dlhodobých plánov rozširovania a oznámila desať nových základní. Ale aj Váradi pripustil, že aerolínie „nie sú imúnne voči krátkodobým problémom“.



Pri pohľade do budúcnosti je ambíciou Wizz Air mať na londýnskom letisku Gatwick základňu s 20 lietadlami. Nezmenilo to ani zavedenie 14-dňovej karantény pre cestujúcich zo Španielska, Francúzska a Chorvátska.



Zatiaľ je situácia v Spojenom kráľovstve zvládnuteľná, skonštatoval Váradi a vysvetlil, že Wizz Air upravil svoje linky a minulý týždeň presunul niektoré lety z Chorvátska do Portugalska, ktoré bolo vyradené zo zoznamu povinnej karantény.



Plány spoločnosti na letisku Gatwick však závisia od toho, či Európska únia zruší výnimku v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá umožňuje leteckým spoločnostiam udržať si tzv. letiskové sloty (intervaly) na vzletových a pristávacích dráhach bez toho, aby museli vykonať predpísaný minimálny počet letov.



Zatiaľ čo väčšina leteckých spoločností sa usiluje o predĺženie platnosti tejto výnimky, Wizz Air chce, aby bola zrušená. To by maďarským aerolíniám pomohlo expandovať na letisku Gatwick, ak by sa konkurenti museli vzdať svojich slotov.