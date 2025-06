Wizz Air vrátil alebo odklonil lety smerujúce na Blízky východ

Budapešť 23. júna (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air vzhľadom na ďalšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe a pondelkové uzavretie vzdušného priestoru vo viacerých štátoch okamžite vrátila alebo odklonila všetky svoje lety smerujúce do daného regiónu. Wizz Air to oznámil v pondelok večer krátko po tom, čo Irán odpálil rakety na americkú leteckú základňu v Katare. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Svoj vzdušný priestor pred hrozbou raketového útoku uzavrel najprv Katar a potom aj Bahrajn i Kuvajt.



Pondelkový let z Budapešti do Dubaja pristál v Rijáde a letecká spoločnosť už organizuje transfer pre cestujúcich.



Wizz Air pozorne sleduje vývoj situácie v koordinácii s príslušnými orgánmi a bezpečnostnými službami a robí všetko pre to, aby zabezpečil bezpečnosť cestujúcich a posádky, píše sa vo vyhlásení leteckej spoločnosti.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)