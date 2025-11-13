< sekcia Ekonomika
Wizz Air vykázal nárast zisku za 1. polrok
Prevádzkový zisk leteckej spoločnosti za šesť mesiacov do konca septembra 2025 vzrástol o 25,8 % na 439,2 milióna eur.
Autor TASR
Budapešť 13. novembra (TASR) - Maďarský nízkonákladový letecký prepravca Wizz Air vykázal nárast zisku za 1. polrok svojho finančného roka 2025/2026. A tiež väčšie hotovostné rezervy vďaka disciplíne na strane nákladov. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Prevádzkový zisk leteckej spoločnosti za šesť mesiacov do konca septembra 2025 vzrástol o 25,8 % na 439,2 milióna eur z 349,2 milióna eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Čistý zisk sa zvýšil o 2,6 % na 323,5 milióna eur, zatiaľ čo celkové tržby vzrástli o 9 % na 3,34 miliardy eur, a to vďaka vyššej kapacite a stabilnému dopytu.
Tržby z predaja leteniek vzrástli na 1,93 miliardy eur a vedľajšie tržby dosiahli 1,42 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 9 % oproti predchádzajúcemu roku. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil na 981,3 milióna eur z 826 miliónov eur pred rokom. Marža EBITDA dosiahla 29,4 %.
Spoločnosť Wizz Air prepravila v prvej polovici fiškálneho roka 36,5 milióna cestujúcich, o 9,6 % viac ako 33,3 milióna v rovnakom období minulého roka.
Výdavky na palivo klesli o 2,1 % na 928,3 milióna eur, vďaka nižšej priemernej cene paliva. Náklady na zamestnancov vzrástli o 16,9 % na 327,3 milióna eur, keďže spoločnosť rozšírila kapacitu a upravila platy. Výdavky na údržbu a opravy vzrástli o 16,4 % na 205,2 milióna eur.
Celková hotovosť vrátane viazaných a krátkodobých vkladov sa zvýšila o 14,3 % na 1,98 miliardy eur z 1,74 miliardy eur na konci marca 2025. Čistý dlh klesol o 2,5 % na 4,83 miliardy eur. Spoločnosť Wizz Air uviedla, že si udržiava dostatočnú likviditu na splnenie nadchádzajúcich záväzkov vrátane dlhopisu v hodnote 500 miliónov eur so splatnosťou v januári 2026.
„Naše finančné výsledky za prvý polrok odrážajú medziročný nárast kapacity nasadenej počas letnej sezóny,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ József Váradi.
